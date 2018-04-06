Теперь без погибшего актера: продолжение российского сериала «Улица» уже ждет!

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«Улица» — уникальный эксперимент ТНТ, который невозможно вписать в рамки определенного жанра. Это реалити, комедия, драма и мелодрама, классическая мыльная опера, детектив и кино с «эффектом присутствия», которая идет ежедневно по будням.

ФОТО: TNT

«Улица» — история жителей одной из улиц спального района большого города с проблемами и ситуациями, знакомыми каждому зрителю. Любовь, измены, дружба, трагедии, криминальные истории, счастливые моменты — здесь кипит реальная жизнь! Герои «Улицы» — люди разного возраста и социального статуса со своими секретами и скелетами в шкафу.

Разорившийся бизнесмен Андрей и его жена Люба, которые так и не смогли пройти проверку «бедностью» и пережили настоящую трагедию, участковый Соколов и его любовь Катя, которая влюблена в своего бывшего учителя и настоящего маньяка Стаса, рублевская жена Вахрушева, которая нашла на «Улице» «отдушину» в лице простого парня Витали и нажила кучу проблем со своим суровым мужем Аркашей, владелица салона красоты Алла, которая так хочет любви, что вечно цепляет альфонсов. И еще около 20 персонажей, в которых легко узнать своих соседей.

Одна из главных фишек «Улицы» — интеграция в сериал актуальных событий, происходящих в мире. Утром новости — вечером их обсуждение в «Улице». Такого на российском телевидении еще не было!

В продолжении «Улицы» зрителей ждут новые истории, новые сюжетные линии и новые герои.

ФОТО: TNT

Алиса

Консультант в сфере искусства. Однокурсница и подруга Любы и Вахрушевой . Self-made person, добилась в жизни всего сама. Она была успешна в профессии, уехала в Лондон, где ей предложил работу известный олигарх Шановский. Алиса была его личным консультантом, затем у них случился роман. Шановский открыл для Алисы галерею, а когда у него начались проблемы с законом, девушку отправили подальше от шумихи и судебных тяжб. Алиса попала на «Улицу» прямиком в квартиру Андрея. Как оказалось, с ним девушку связывает давняя симпатия.

ФОТО: TNT

Рома

Брат Алисы, добрый юный мажор, с хорошим чувством юмора, генератор проблем для старшей сестры. Он настоящий красавчик, безбашенный Питер Пен, который не хочет взрослеть. В Лондоне он доставлял небольшие проблемы Алисе и Шановскому, потому что частенько попадал в пьяные истории. Вместе со старшей сестрой Рома уехал из Лондона и поселился на той самой «Улице».

ФОТО: TNT

Артем

Артем — обаятельный молодой человек, сокурсник Соколова. Раньше они были хорошими друзьями, но в Академии Соколов увел у Артема девушку, на что последний затаил обиду. Главное для Артема — закон и право, он самый настоящий честный полицейский, прилежно работает и стремится к повышению. Но Соколов всегда на полшага впереди. Артем выражает явную симпатию Кате, но ему нравится и Алиса.

Антон Зайцев, продюсер: «Улица» нашла своего зрителя, который неравнодушен к событиям в сериале. Мы получаем огромное количество фидбэка, комментариев, лайков. Мы прислушиваемся к мнению зрителей. В первом сезоне «Улицы» мы наблюдали сплетение жанров. Иногда уходили в настоящую драму (и именно на такой ноте завершился первый сезон), иногда это был приключенческий детектив, иногда - мелодрама. В новом сезоне мы немного поменяем тональность сериала, сделаем его чуть более легким и игровым, добавим авантюрной комедии. Но драматичные и лиричные моменты, которые так полюбились зрителю, мы, конечно, оставим. Кроме этого, на «Улице» появятся новые герои, которые смогут посмотреть на события свежим взглядом. А за старых героев зрителям придется здорово переживать!»

ФОТО: TNT