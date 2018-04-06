пятница, 6 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Владимир Машков стал худруком «Табакерки»

Владимир Машков стал худруком «Табакерки»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Владимир Машков

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Актер занял место ушедшего из жизни Олега Табакова.

Известный российский актер, звезда сериала «Ликвидация» и фильма «Движение вверх», Народный артист России Владимир Машков назначен худруком Московского театра Олега Табакова. Сегодня он был представлен труппе театра.

Предыдущий худрук театра, Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.

Театр-студия Олега Табакова была открыта в 1987 году, а в 2000 году он стал худруком МХТ им. Чехова. С 2004 года также исполнял обязанности директора театра.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ