Владимир Машков стал худруком «Табакерки»

Известный российский актер, звезда сериала «Ликвидация» и фильма «Движение вверх», Народный артист России Владимир Машков назначен худруком Московского театра Олега Табакова. Сегодня он был представлен труппе театра.

Предыдущий худрук театра, Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.

Театр-студия Олега Табакова была открыта в 1987 году, а в 2000 году он стал худруком МХТ им. Чехова. С 2004 года также исполнял обязанности директора театра.