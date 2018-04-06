Миллионы гребут! Названы самые богатые видеоблогеры Рунета

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) представило рейтинг самых успешных в коммерческом плане видеоблогеров Рунета. Если верить его данным, то окажется, что на рекламе в Сети вполне реально зарабатывать десятки миллионов рублей ежегодно.

«В исследовании рассматривались блогеры и представители шоу-бизнеса с наиболее высокой стоимостью интеграции. Приводимая агентством оценка — это подсчет дохода, который могло принести размещение рекламных постов в профиле блогера за рассматриваемый период. Все приведенные в списке данные являются экспертной оценкой суммарного дохода блогеров за период с июля по декабрь 2017 года», — сообщают в РИАБ.

То же агентство составило второй рейтинг — топ-15 самых дорогих видеоблогеров по стоимости одного поста на их YouTube-канале. В обоих рейтингах фигурируют Валентин «Wylsacom» Петухов, Амиран «Дневник хача» Сардаров, Николай Соболев, Юрий Дудь, Саша Спилберг, Олег «Славный Друже Обломов» Григорьев, Мари Сенн, Стас «This is Хорошо» Давыдов, Екатерина «Катя Клэп» Трофимова, Марьяна «Ро» Рожкова, Мария «Вей» Керимова, Александра «Саша Кэт» Марченко, Юлия Пушман, Эльдар Джарахов и Дмитрий Ларин.

Речь идет об экспертной оценке, и официально свои доходы фигуранты рейтинга не подтверждали. Юрий Дудь в интервью Rusbase и вовсе опроверг информацию РИАБ о стоимости размещения рекламы в YouTube. «Не знаю, насколько это [первое место в рейтинге] правда. Те цифры, которые я видел в последний раз, не соответствуют действительности», — подчеркнул Дудь.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как социологи подсчитали «нормальный» доход российской семьи из трех человек. Оказалось, что таковым большинство россиян считает 75,9 тысячи рублей в месяц.