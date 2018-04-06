пятница, 6 апреля 2018 г.
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Назван главный продукт, который провоцирует прыщи

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Кислое лицо

ФОТО: medikforum.ru

Узнайте, какой продукт нужно исключить из своего рациона для здоровой кожи лица, пишет Ivona.

Почти каждая вторая женщина страдает от постоянных высыпаний, акне и воспалений. Возникновение прыщей в основном возникают из-за нарушений гормонального баланса, плохого ухода за кожей и неправильного питания. Но если вы перепробовали уже все методы и опустили руки на пути к здоровой кожи, тогда косметологи рекомендуют еще раз обратить внимание на продукты питания, которые вы употребляете каждый день. 

Косметологи решили назвать всего лишь одни продукт, который провоцирует прыщи и акне - это молочные продукты. Именно коровье молоко провоцирует постоянные высыпания, в следствии чего вы не можете получить здоровую кожу лица. 

Как утверждают специалисты молочная продукция имеет в составе более 20 гормонов и химических веществ, так как коров кормят антибиотиками, противовоспалительными и противогрибковыми препаратами. Поэтому, если вы фанат молока, тогда лучше употреблять натуральное растительное молоко: кокосовое, кедровое или маковое либо же замените коровье молоко на безлактозное. 

Помните, если вы решили исключить молочные продукты, тогда вам нужно насытить свой рацион продуктами, богатыми на кальций - кунжут, зелень, орехи и соя. 

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