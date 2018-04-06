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Как Максим Аверин живет в Японии

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Максим Аверин в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Максим Аверин уехал в Японию. Популярный артист поделился с фанатами фотографиями из отпуска.

Максим Аверин с конца марта находится в Японии. С завидной регулярностью популярный артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео из Страны восходящего солнца. На снимках гуляющий по улицам Осаки, Токио и других городов артист снимает повседневную жизнь: прохожих, детей, женщин в национальной одежде, пишут Dni.ru.

Разумеется, Максим сфотографировался и с дамами, облаченными в кимоно. "Кимоно придает девушкам утонченность и изящность. Весна во всем! В природе, в цветении сакуры, в людях!" – написал Аверин. Не упустил возможности Максим сняться и на фоне цветущих вишен. "Весна в голове!" – коротко описал снимок актер.

Судя по довольному выражению лица на многих фото, популярный артист наслаждается жизнью в Японии. Стоит отметить, что свои публикации из азиатской страны артист предворил постом, посвященным трагедии в Кемерово. "Я хочу с вами поделиться красотой этой весны. Сейчас всем нам это необходимо. Я хочу вам всем пожелать добра и мира!" – обратился к многочисленным подписчикам Максим Аверин.

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