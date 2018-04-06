Как Максим Аверин живет в Японии

Максим Аверин с конца марта находится в Японии. С завидной регулярностью популярный артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео из Страны восходящего солнца. На снимках гуляющий по улицам Осаки, Токио и других городов артист снимает повседневную жизнь: прохожих, детей, женщин в национальной одежде, пишут Dni.ru.

Разумеется, Максим сфотографировался и с дамами, облаченными в кимоно. "Кимоно придает девушкам утонченность и изящность. Весна во всем! В природе, в цветении сакуры, в людях!" – написал Аверин. Не упустил возможности Максим сняться и на фоне цветущих вишен. "Весна в голове!" – коротко описал снимок актер.