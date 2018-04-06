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Ученые: секс помогает справиться с похмельем

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Секс

ФОТО: Scanpix

Ученые из Бразилии утверждают, что лучшим лекарством от похмелья является секс.

К таким выводам специалисты пришли после проведения ряда исследований. В эксперименте приняли участие свыше 200 влюбленных пар.

Всем им было предложено вступать по утрам в половую связь после выпитого накануне вечером большого количества спиртных напитков, пишет Menscult.ua.

Выяснилось, что уже спустя два часа испытуемые — как мужчины, так и женщины — чувствовали себя гораздо лучше. При этом, отмечают ученые, продолжительность полового акта на конечный результат не влияла.

По мнению специалистов, разгадка этого феномена кроется в выработке во время любовных утех специальных гормонов: у женщин — пролактина, а у мужчин — тестостерона.

Именно они способствуют активации работы внутренних органов, которые выводят из организма различные токсичные вещества.

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