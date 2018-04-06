пятница, 6 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Бывший муж Виктории Дайнеко рассказал о кошмарах семейной жизни с ней

Бывший муж Виктории Дайнеко рассказал о кошмарах семейной жизни с ней

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Виктория Дайнеко

ФОТО: Scanpix

Как известно, Виктория Дайнеко рассталась с мужем. И вот после развода он решил рассказать, каково ему жилось со знаменитой супругой. 

Судя по всему, он рад, что они теперь не вместе: ««Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. К тому времени стал немного больше зарабатывать, для двадцатилетнего парня совсем неплохие деньги. Но для «звезды» Виктории Дайнеко разве это был масштаб? При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе. А вечером мчался на концерты, еще успевал гастролировать», пишет 7d.org.ua.

 

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