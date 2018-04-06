Бывший муж Виктории Дайнеко рассказал о кошмарах семейной жизни с ней

Судя по всему, он рад, что они теперь не вместе: ««Приходилось буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и добытчика. К тому времени стал немного больше зарабатывать, для двадцатилетнего парня совсем неплохие деньги. Но для «звезды» Виктории Дайнеко разве это был масштаб? При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на фитболе. А вечером мчался на концерты, еще успевал гастролировать», пишет 7d.org.ua.