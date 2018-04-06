Раскрыта тайна ребенка Александра Серова: девочка умерла

Много лет назад у певца Александра Серова родился ребенок, которого родила тогда еще его гражданская жена Елена Стебенева. Малышка была оставлена в больнице, так как у нее были проблемы с сердцем и отсутствовала кисть на руке.
Новые подробности этой истории выяснялись на программе «На самом деле». Певец рассказал, что не сразу узнал о беременности жены и подозревал, что ребенок не от него. Серов утверждал, что Елена пыталась избавиться от беременности. Когда ребенок все-таки появился на свет, Серов был в отъезде, но сразу же вернулся. При этом весь процесс контролировал его администратор Дмитрий. Александр же путался в ответах, не мог вспомнить, была ли его жена после рождения ребенка в роддоме, где он якобы ее навестил или нет. Певец даже не вспомнил, кто родился: мальчик это или девочка. И не объяснил, почему после известия о смерти малыша, отцу не отдали тело новорожденного. Поэтому была вероятность, что ребенок, от которого отказались, остался жив, пишет 7d.org.ua.
Ситуацию прояснили эксперты и пришли к выводу, что документы об отказе от ребенка могла подписать Елена. Окончательно всю эту историю прояснили медработники. Медсестра Людмила Кухтина, которая пришла в студию, рассказала: «В 1991 году поступила к нам девушка Александра Серова. Она родила девочку. У нее до локтя не было ручки, и мама Елена, оставив ребенка, ушла из роддома. Около пяти утра она сбежала через приемный покой. Ее искали. Насколько я знаю, выходили на Александра Серова. Через день или через два ребенок умер. В роддоме говорили, что Александр писал отказ от ребенка, но они были не в браке. Их вызвали». Завотделением пояснила, что в таких случаях родители часто не готовы принять такого ребенка. Она подтвердила, что девочка действительно умерла.