Раскрыта тайна ребенка Александра Серова: девочка умерла

Новые подробности этой истории выяснялись на программе «На самом деле». Певец рассказал, что не сразу узнал о беременности жены и подозревал, что ребенок не от него. Серов утверждал, что Елена пыталась избавиться от беременности. Когда ребенок все-таки появился на свет, Серов был в отъезде, но сразу же вернулся. При этом весь процесс контролировал его администратор Дмитрий. Александр же путался в ответах, не мог вспомнить, была ли его жена после рождения ребенка в роддоме, где он якобы ее навестил или нет. Певец даже не вспомнил, кто родился: мальчик это или девочка. И не объяснил, почему после известия о смерти малыша, отцу не отдали тело новорожденного. Поэтому была вероятность, что ребенок, от которого отказались, остался жив, пишет 7d.org.ua.