В доме отравленных Скрипалей нашли мертвых домашних питомцев

Представители британской власти вскрыли дверь дома отравленных Сергея и Юлии Скрипаль. В жилище найдены мертвые животные и сильно истощенный кот.
Представители Министерства экологии Великобритании сообщили, что трое из четырех домашних животных, принадлежавших семье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля были кремированы, пишет газета Mirror.
Сообщается, что две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев. Также ветеринары, попавшие в дом Скрипалей только спустя несколько дней после их отравления, смогли найти одного из двух котов. Черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное очень мучилось, поэтому его решили усыпить.
Второй кот остался жив. По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, он сбежал из дома.
Отмечается, что специалисты приняли решение о кремации всех погибших животных из опасения, что они могли быть заражены тем же химическим веществом, от которого пострадали их хозяева.