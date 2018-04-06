В доме отравленных Скрипалей нашли мертвых домашних питомцев

Сообщается, что две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев. Также ветеринары, попавшие в дом Скрипалей только спустя несколько дней после их отравления, смогли найти одного из двух котов. Черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное очень мучилось, поэтому его решили усыпить.