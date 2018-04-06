Праздничный концерт Absolute Club был посвящен 100-летию Эстонской Республики и 10-летию TMW. Главными гостями программы стали один из самых изобретательных и популярных дирижеров на современной классической сцене Кристьян Ярви и его коллектив Absolute Ensemble. Музыканты приехали на TMW из Нью-Йорка.

В исполнении оригинальной программы Absolute Club также приняли участие всемирно известный пианист Франческо Тристано, композитор и продюсер Сандер Мёлдер, певица Элина Нечаева, Кадри Вооранд и Мик Педая, а также Estonian Folk Orchestra. Многие эстонские знаменитости пожаловали на яркое открытие TMF. Побывал там и наш фотограф, смотрите галерею!