В Сети появились кадры взрослого сына Джанабаевой и Меладзе

В конце февраля сыну Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Константину исполнилось 14 лет. Как выяснилось, родители устроили ему шумный праздник. Организаторы вечера и фотограф, который работал там, не смогли не поделиться яркой фотографией звездных гостей.
«Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева и их сын Константин. Добрый праздник в кругу родных и близких, запечатленный скромным фотографом», - написал автор редкого снимка.
Мальчик очень похож чертами лица на маму. Альбина признавалась, что ребенок не хочет становиться героем светской хроники, поэтому редко фотографируется с родителями для различных журналов, пишет СтарХит.
Мероприятие прошло в интерактивном музее-театре, где многие решают праздновать день рождения своих детей. Аниматоры подготовили насыщенную программу для именинника.
Константин решил не рассматривать для себя карьеру певца. Как рассказывал Валерий Меладзе, его сын увлекается техникой. «Костик уже почти перегнал меня по росту, хотя ему только исполнилось 13 лет. Он действительно увлекается техникой, и по своему складу мышления он инженер, так же, как и я. Ему ужасно нравится все, что касается техники, механики, электричества», - делился артист в одном из телешоу.
Альбина отмечает, что у их сына на все есть собственное мнение. По словам певицы, его очень трудно переубедить: даже если Костя не спорит, он не изменит свою точку зрения.
Экс-солистке группы «ВИА-Гра» до сих пор немного стыдно перед старшим сыном, что мало уделяла ему внимания. Когда Костя только родился, она начала активно гастролировать с коллективом. С воспитанием мальчика ей помогала мама. Но и сейчас иногда работа мешает звезде проводить много времени с детьми. «Плохо, конечно, что они редко видят меня. Знаете, когда закончилось мое участие в группе «ВИА Гра», а это был безумный график, постоянные разъезды, перелеты... И вдруг все прекратилось! Я просыпаюсь дома сегодня, завтра, послезавтра, рядом со мной дети, но мне вдруг стало страшно. Эта пауза в работе, она меня напугала, у меня был шок. Поэтому я согласилась исполнять роли в театре», - рассказывала Джанабаева.