В Сети появились кадры взрослого сына Джанабаевой и Меладзе

«Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева и их сын Константин. Добрый праздник в кругу родных и близких, запечатленный скромным фотографом», - написал автор редкого снимка.

Мальчик очень похож чертами лица на маму. Альбина признавалась, что ребенок не хочет становиться героем светской хроники, поэтому редко фотографируется с родителями для различных журналов, пишет СтарХит.

Мероприятие прошло в интерактивном музее-театре, где многие решают праздновать день рождения своих детей. Аниматоры подготовили насыщенную программу для именинника.

Константин решил не рассматривать для себя карьеру певца. Как рассказывал Валерий Меладзе, его сын увлекается техникой. «Костик уже почти перегнал меня по росту, хотя ему только исполнилось 13 лет. Он действительно увлекается техникой, и по своему складу мышления он инженер, так же, как и я. Ему ужасно нравится все, что касается техники, механики, электричества», - делился артист в одном из телешоу.

Альбина отмечает, что у их сына на все есть собственное мнение. По словам певицы, его очень трудно переубедить: даже если Костя не спорит, он не изменит свою точку зрения.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыном. ФОТО: Скриншот с Instagram