Таллинн сегодня гудит: смотрите, что происходит в столичных магазинах

На протяжении десяти лет каждую весну в Таллинне проходит фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW).

В рамках фестиваля TMW с 5 по 7 апреля в разных уголках столицы пройдет порядка ста бесплатных концертов. Артисты из разных стран мира выступят в торговых центрах, библиотеках, гостиницах, ресторанах и на других площадках. Программу TMW ищите ЗДЕСЬ!