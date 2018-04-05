Таллинн сегодня гудит: смотрите, что происходит в столичных магазинах
5 апреля 2018 г., 16:23
От музыки теперь не спрятаться, не скрыться. Сегодня, 5 апреля, в больших торговых центрах и магазинах поют, играют талантливые музыканты.
На протяжении десяти лет каждую весну в Таллинне проходит фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW).
В рамках фестиваля TMW с 5 по 7 апреля в разных уголках столицы пройдет порядка ста бесплатных концертов. Артисты из разных стран мира выступят в торговых центрах, библиотеках, гостиницах, ресторанах и на других площадках. Программу TMW ищите ЗДЕСЬ!
А пока смотрите, как TMW красиво шагает по нашей столице!