четверг, 5 апреля 2018 г.
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Таллинн сегодня гудит: смотрите, что происходит в столичных магазинах

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От музыки теперь не спрятаться, не скрыться. Сегодня, 5 апреля, в больших торговых центрах и магазинах поют, играют талантливые музыканты.

На протяжении десяти лет каждую весну в Таллинне проходит фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW).

В рамках фестиваля TMW с 5 по 7 апреля в разных уголках столицы пройдет порядка ста бесплатных концертов. Артисты из разных стран мира выступят в торговых центрах, библиотеках, гостиницах, ресторанах и на других площадках. Программу TMW ищите ЗДЕСЬ! 

А пока смотрите, как TMW красиво шагает по нашей столице!

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