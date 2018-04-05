Секс на пляже и пьяные драки. Как жгут русские туристы за границей

Инцидент произошёл ещё в феврале, но известно о нём стало только сейчас. Как оказалось, две нетрезвые туристки подрались у входа в один из дубайских отелей. Когда к ним подошла женщина-полицейский и хотела надеть наручники на одну из туристок, последняя стала сопротивляться, пишет Life.ru.

Российской туристке предъявили обвинения, 3 апреля в суде она признала свою вину. Судье она заявила, что никого не кусала. Приговор вынесут 29 апреля.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда русские туристы ведут себя за границей неподобающе. И речь вовсе не только о драках.

Секс на пляже

Полицейские тайского курорта Паттайя летом прошлого года задержали пару туристов из России, которые занимались сексом на глазах у прохожих. Парочка не обращала внимания ни на самих прохожих, ни на то, как очевидцы снимали порновидео с ними в главной роли.

Изначально влюблённым предъявили обвинение в непристойном поведении, но вскоре их отпустили, ограничившись штрафом. Также молодые люди выслушали лекцию о непристойном поведении.

Прогулки "в чём мать родила"

В феврале прошлого года в Паттайе русский турист с ножом и отвёрткой в руках разгуливал голым. Он блуждал по рынку в центре города и, матерясь, отбивался от полицейских, которые пытались его арестовать. Отметим, что полицейские впятером преследовали россиянина и только через 20 минут смогли справиться с ним и задержать.

Не долетел

Этот путешественник даже не успел долететь до Бангкока, как уже влип в неприятности. Он в начале прошлого года устроил драку на борту British Airways из-за очереди в туалет. Всё произошло за час до приземления в столице Таиланда.

Вмешаться в конфликт пришлось бортпроводникам и соседям российского туриста. Задерживать мужчину, правда, не стали.

"Наших бьют!"

В августе прошлого года российские туристы в городе Анталье устроили драку с полицией (по версии самих копов). В результате один из отдыхающих оказался в больнице. Как сообщал Лайф со ссылкой на местные издания, внимание полиции привлекла группа мужчин, которые в ТЦ пересчитывали крупную денежную сумму. Правоохранитель попросил их предъявить документы, а в ответ получил головой в лицо.

В результате копу рассекли бровь, завязалась драка. Россиянина Владислава Раджу доставили в больницу в тяжёлом состоянии. По словам медиков, он был в состоянии наркотического опьянения. А, как выяснилось, деньги российские туристы сняли, чтобы купить в Турции машину.

Когда одни наши (русские) бьют других

В сентябре 2016 года 28-летнего российского туриста арестовали в Айя-Напе за жестокое избиение своего приятеля-соотечественника. Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными черепно-мозговыми травмами и кровоподтёками. Причин такого поведения мужчины, правда, раскрывать не стали.

"На следующей остановите"

На борту самолёта из Москвы в Нью-Дели российский турист во время полёта употреблял алкогольные напитки, выпил лишнего и... попытался выйти прямо в полёте.