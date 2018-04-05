четверг, 5 апреля 2018 г.
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Жесть! В Уфе многотысячная толпа устроила месиво, чтобы получить еду из рук Тимати (ФОТО)

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Тимати

ФОТО: Фото организаторов

В Уфе открылся «Black Star Burger», и жители столицы Башкортостана собрались у Гостиного двора, чтобы воочию увидеть самого Тимати. Но это мероприятие превратилось в ужасную давку за еду. 

Конечно, в основном молодежь пришла, чтобы посмотреть на знаменитого рэпера. Но организаторы мероприятия не ожидали, что соберется столько народа. Многие жаловались в соцсетях, что на Гостинке настоящая давка, много неадекватных людей. К счастью, пострадавших зафиксировано не было. Очередное культурное мероприятие из-за неадекватов превратилось в настоящее месиво, и многие готовы были идти по головам, чтобы получить кусок еды из рук Тимати, пишет 7d.org.ua.

 

Жители Уфы устроили давку из-за бургеров Тимати🍔 ⠀⠀ Культурное мероприятие превратилось в банальное месиво в погоне за едой из рук кумира. ⠀⠀ В Уфе жители города собрались в центре столицы, чтобы отведать фирменных бургеров репера Тимати. Однако мероприятие превратилось в банальную давку в очереди за едой. ⠀⠀ Посмотреть на своего кумира пришли тысячи горожан. Организаторы мероприятия явно не ожидали, что сюда придет такое большое количество как поклонников певца, так и просто зевак. ⠀⠀ Уже во время мероприятия зрители стали жаловаться в соцсетях: мероприятие похоже на давку, люди в толпе ведут себя неадекватно. К счастью, во время мероприятия пострадавших не зафиксировано. ⠀⠀ —•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•— ⠀⠀ #liveufa #уфа #уфасити #ufa #ufacity #уфа2018 #өфө #башкирия #башкортостан #угату #веснауфа #бургеруфа #тиматиуфа #гостинкауфа #blackstarburger

Публикация от Уфа Ufa Башкортостан (@liveufa)

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