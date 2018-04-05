Жесть! В Уфе многотысячная толпа устроила месиво, чтобы получить еду из рук Тимати (ФОТО)

Конечно, в основном молодежь пришла, чтобы посмотреть на знаменитого рэпера. Но организаторы мероприятия не ожидали, что соберется столько народа. Многие жаловались в соцсетях, что на Гостинке настоящая давка, много неадекватных людей. К счастью, пострадавших зафиксировано не было. Очередное культурное мероприятие из-за неадекватов превратилось в настоящее месиво, и многие готовы были идти по головам, чтобы получить кусок еды из рук Тимати, пишет 7d.org.ua.