Жутковато! Десять главных сожалений, которые возникают у людей перед смертью

В детстве мы особо не задумываемся о том, что будет, когда наша жизнь закончится. В основном, мы думаем о том, что родители приготовят нам на ужин, с кем мы завтра пойдем гулять и играть, что можно посмотреть по телевизору и т.д. Мы редко задумываемся о смерти так как считаем, что у нас еще полно времени в запасе. Когда мы взрослеем, подобные мысли могут появляться чаще, но мы все равно не воспринимаем их серьезно, ведь мы еще так молоды. Мы проживаем свои жизни в отрицании. Мы отрицаем свою неминуемую судьбу и убеждаем себя, что осталось еще много времени чтобы воплотить свои мечты в реальность. Мы живем в ожидании завтрашнего дня, но в действительности, все что у нас есть — это только сегодня.

Мы вовсе не хотим напугать или вогнать вас в депрессию, а скорее наоборот — напомнить вам, что нужно жить и наслаждаться настоящим моментом и не откладывать свои мечты чтобы потом у вас не осталось никаких сожалений.

Вот 10 главных сожалений, которые возникают у людей перед смертью:

“Я жалею, что слишком мало жил для себя.”

По словам Бронни Вэр, медсестры из Австралии, об этом жалело большинство из ее пациентов при смерти. Она ухаживала за больными в их последние недели жизни и за это время услышала много историй и откровений от своих пациентов. По ее словам, абсолютно все пациенты обрели покой перед смертью, но их признания тронули ее настолько, что она написала об этом книгу и назвала ее “Пять главных сожалений умирающих”.

Она написала, что большинству из ее пациентов не удалось воплотить в жизнь и половину задуманного, о чем они собственно и жалели больше всего перед смертью. Они умирали с мыслей о том, что у них все еще остались несбывшиеся мечты. Не позвольте себе умереть зная, что вы всю жизнь прожили ради кого-то другого и забыли про свои мечты. Начните жить так, как хочется именно вам и не ждите чего-либо разрешения.

“Я жалею, что слишком много работал.”

Бронни Вэр рассказала, что данную фразу также слышала довольно часто от своих пациентов. На протяжении своей жизни мы упорно трудимся, но ради чего? Мы все хотим достичь определенной цели или заработать определенную сумму денег, но в конце концов, что это нам дает? Несомненно, мы сможем меньше волноваться о своем будущем и гордиться тем, что можем позволить себе многое и иметь определенный статус. Тем не менее, этого все равно мало. Нам нужна эмоциональная привязанность и любовь, которую могут подарить нам только другие люди.