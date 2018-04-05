Жутковато! Десять главных сожалений, которые возникают у людей перед смертью

Мы живем в ожидании завтрашнего дня, но в действительности, все что у нас есть - это только сегодня, пишет Cluber.com.ua.
В детстве мы особо не задумываемся о том, что будет, когда наша жизнь закончится. В основном, мы думаем о том, что родители приготовят нам на ужин, с кем мы завтра пойдем гулять и играть, что можно посмотреть по телевизору и т.д. Мы редко задумываемся о смерти так как считаем, что у нас еще полно времени в запасе. Когда мы взрослеем, подобные мысли могут появляться чаще, но мы все равно не воспринимаем их серьезно, ведь мы еще так молоды. Мы проживаем свои жизни в отрицании. Мы отрицаем свою неминуемую судьбу и убеждаем себя, что осталось еще много времени чтобы воплотить свои мечты в реальность. Мы живем в ожидании завтрашнего дня, но в действительности, все что у нас есть — это только сегодня.
Мы вовсе не хотим напугать или вогнать вас в депрессию, а скорее наоборот — напомнить вам, что нужно жить и наслаждаться настоящим моментом и не откладывать свои мечты чтобы потом у вас не осталось никаких сожалений.
Вот 10 главных сожалений, которые возникают у людей перед смертью:
“Я жалею, что слишком мало жил для себя.”
По словам Бронни Вэр, медсестры из Австралии, об этом жалело большинство из ее пациентов при смерти. Она ухаживала за больными в их последние недели жизни и за это время услышала много историй и откровений от своих пациентов. По ее словам, абсолютно все пациенты обрели покой перед смертью, но их признания тронули ее настолько, что она написала об этом книгу и назвала ее “Пять главных сожалений умирающих”.
Она написала, что большинству из ее пациентов не удалось воплотить в жизнь и половину задуманного, о чем они собственно и жалели больше всего перед смертью. Они умирали с мыслей о том, что у них все еще остались несбывшиеся мечты. Не позвольте себе умереть зная, что вы всю жизнь прожили ради кого-то другого и забыли про свои мечты. Начните жить так, как хочется именно вам и не ждите чего-либо разрешения.
“Я жалею, что слишком много работал.”
Бронни Вэр рассказала, что данную фразу также слышала довольно часто от своих пациентов. На протяжении своей жизни мы упорно трудимся, но ради чего? Мы все хотим достичь определенной цели или заработать определенную сумму денег, но в конце концов, что это нам дает? Несомненно, мы сможем меньше волноваться о своем будущем и гордиться тем, что можем позволить себе многое и иметь определенный статус. Тем не менее, этого все равно мало. Нам нужна эмоциональная привязанность и любовь, которую могут подарить нам только другие люди.
В результате, вы уже и не вспомните сколько денег заработали или чего добились на работе, но будете помнить людей, которые запали вам в душу и повлияли на вашу жизнь. Нам приходится работать для того, чтобы выжить. Главное — не позволяйте работе мешать построить вам отношения.
«Я жалею, что скрывал свои чувства.»
Данная фраза — третья по популярности. Перед смертью, многие люди жалеют, что сдерживали свои чувства чтобы никого не обидеть и таким образом сильно ограничивали свою жизнь. Более того, накопившиеся чувства могут привести к проблемам как с психическим, так и с физическим здоровьем.
Говорите то, что думаете. Даже если впоследствии вы потеряете друзей и разрушите отношения — все равно не бойтесь высказать то, что чувствуете. Ни один человек на земле не достоин того, чтобы ради него скрывать свои истинные чувства.
«Я жалею, что потерял связь с друзьями.»
Некоторые люди жалеют, что не прикладывали никаких усилий для того, чтобы поддержать связь со своими друзьями. Возможно сейчас вы воспринимаете своих друзей как должное, но не забывайте, что они не всегда будут рядом с вами. Если вы скучаете по старым друзьям, постарайтесь наладить с ними контакт написав сообщение, письмо или воспользовавшись Фейсбуком и другими социальными сетями. Вероятнее всего, они тоже по вам скучают и очень обрадуются получив ваше сообщение. Друзья поддерживают нас и помогают нам пережить трудные моменты. Жизнь может раскидать нас, но это вовсе не значит, что нужно забывать про своих друзей. Звоните и пишите им время от времени, вы не пожалеете.
«Хотел бы я быть счастливее.»
Нам нравится думать, что наши эмоции зависят от внешних факторов, но на самом деле все наоборот. Мы не может повлиять на то, что с нами происходит, но мы в силах решить, как именно будем на это реагировать. Наша жизнь проходит так быстро что не стоит постоянно искать к чему придраться и на все жаловаться. Вам ничего не стоит быть счастливым. К тому же, вы станете более здоровым, наполните жизнь смыслом и привлечете в нее больше позитивных людей. Наше духовное, эмоциональное и психическое здоровье зависит от нашего восприятия так что если вы хотите улучшить свою жизнь, начните смотреть на нее по другому.
«Я жалею, что слишком много беспокоился и том, что подумают другие.»
Зачем вообще беспокоится о мнении окружающих? Запомните: другие не думают о вас так часто, как вам может показаться так что не стоит переживать. У окружающих есть свои собственные жизни и проблемы и поэтому им не особо будут интересны ваши. Живите так, как сами считаете нужным и не переживайте о том, что подумают другие. В конце концов, это их проблемы. Главное, чтобы вы были счастливы, а все остальное — неважно.
«Хотел бы я меньше переживать.»
Мы тратим очень много времени на то, что волнуемся и переживаем. Вне зависимости от того, кто вы в этой жизни — мама, студент, дочь, сын, отец, директор, банкир, фермер или уборщик — вам есть о чем беспокоится. Вопрос в том, позволяете ли вы своим волнениям управлять вашей жизнью либо же отпускаете их?
В конце вашей жизни ваши неоплаченные счета, мнение окружающих или все деньги заработанные вами не будут иметь абсолютно никакого значения. Жизнь проходит так быстро, что ты не успеваешь опомниться, как в один день тебе уже 75 и ты понимаешь, какими ничтожными на самом деле были все твои волнения. Так почему же не понять этого прямо сейчас и перестать переживать по любому поводу?
«Я жалею, что так мало о себе заботился.»
Если у вас не будет здоровья — у вас не останется ничего так что не забывайте о нем заботиться. Если кому-то другому придется заботиться о вас — у вас не будет никакой свободы. Вам придется постоянно жить с болезнями и недугами, которые можно было запросто предотвратить просто позаботившись о себе и своем здоровье. У вас есть только одно тело и один дух поэтому позаботьтесь о них сейчас, чтобы быть здоровым в будущем.
«Я жалею, что принимал свою жизнь как должное.»
Многие начинают воспринимать свою жизнь как должное и перестают ценить то, что имеют. Воздух, которым мы дышим и откуда получаем кислород, вода, которую мы пьем, солнце, которое светит над нами — мы должны ценить все это. Даже если вы не можете чего-то получить, поблагодарите вселенную за то, что у вас есть.
Будьте благодарны и это вернется к вам в 10-ти кратном размере.
«Я жалею, что не жил настоящим моментом.»
Данная проблема одна из самых распространенных. Мы живем прошлым и хотим его вернуть или же живем мыслями о будущем. Как бы там ни было, мы не живем настоящим и не можем по настоящему насладиться жизнью. Мы живем воспоминаниями или мечтами, а не настоящим.
Перед смертью у вас больше не будет настоящих моментов, которыми можно насладиться. Впереди вас больше не будут ждать путешествия, приключения, дети, которых можно поцеловать на ночь и второй половинки, которую можно обнять. У вас останутся одни лишь воспоминания. Удалось ли вам воплотить свои мечты в реальность? Не важно сколько вам сейчас лет, вы все еще может начать жить полной жизнью прямо сейчас. Не ждите пока станет слишком поздно и у вас не останется ничего кроме сожалений. Скажите нет сожалениям и да своим мечтам