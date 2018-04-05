четверг, 5 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Реинкарнация: три способа вспомнить свои прошлые жизни

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ФОТО: Esotericblog.ru

Человеческая память — малоизученная область. Порой у людей возникают странное чувство, будто то, что случилось с ними в данный момент, уже было. А что, если это действительно так? С помощью некоторых способов можно узнать, какие секреты хранит душа.

Многие годы эзотерики бились над загадками человеческого подсознания. Их труды доказывают, что жизнь человека — не единственная, а в прошлом у каждого есть еще несколько пережитых воплощений, и совсем не обязательно в человеческом обличье. Самое важное в попытках открыть потаенные двери своей души — вера в себя и собственные силы. Давайте рассмотрим 3 способа, которые приоткроют тайны наших прошлых воплощений, пишет Esotericblog.ru.

Способ первый: сон

Известно, что сон — это пережитые события, которые случались с нами наяву. Иногда сны запутанны, сумбурны и непонятны. А порой мы просыпаемся с уверенностью, что приснившийся сон мы уже видели. Для того, чтобы понять, были ли у вас еще воплощения, кроме существующего, возьмите себе за правило запоминать все сны. А еще лучше ведите дневник, в который скрупулезно заносите все, что вам приснилось. За некоторое время до того, как погрузиться в мир грез, настраивайте себя на запоминание, произносите то, что хотели бы увидеть. Со временем ваше подсознание перестанет цепляться за пережитые моменты в настоящем и начнет открывать вам тайны прошлых лет. Не пытайтесь проанализировать все, что вам снилось. Просто записывайте все значимые детали и странности. По прошествии времени ваш мозг сам научится классифицировать информацию, и это поможет вам составить полную карту событий.

Также в этом нелегком деле помогают осознанные сновидения. Этот метод основывается на сознательных установках. Вы программируете себя на определенное действие, и раз от раза у вас будет все лучше получаться погружение в собственное сознание. Просто представляйте себе закрытую дверь, за которой находится ответ на ваш вопрос. Пытайтесь ее открыть и заглянут за грань. За дверью может находиться что угодно. Вам важно запомнить все до мельчайших подробностей, чтобы наяву проанализировать полученную информацию.

Способ второй: зеркало

Зеркала — магические проводники в иные миры. Они хранят все, что в них отражается. С ними связано множество ритуалов, поэтому использование этого предмета подходит и для наших целей. Для того, чтобы заглянуть в прошлое, вам понадобится время. Приготовьте несколько свечей, а также стакан с чистой водой. Сядьте так, чтобы вашего отражения не было видно. Расслабьтесь и медленно вдыхайте носом, а выдыхайте ртом. Такая гимнастика поможет впасть в состояние, схожее с трансом. Не зацикливайтесь на чем-то конкретном. Отпустите свои мысли. Со временем зеркальное пространство будет затуманиваться, а затем вам начнут открываться картины ваших реинкарнаций. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получится. С наскока такое серьезное дело не решить. Тут важна усидчивость и терпение. Возможно, воспоминание придет к вам в виде туманных образов, а во сне вы найдете разгадку.

Способ третий: таланты

Каждый человек одарен по-своему. Кому-то удается написание стихов, картин, а кто-то занимается изготовлением ювелирных украшений, реконструкцией, пошивом одежды. В поиске ответов о прошлых жизнях важна каждая мелочь. Не упускайте возможности пробовать себя в различных сферах. Иногда человек находит себя в совершенно несвойственной ему области, что также является загадкой. Чтобы вспомнить прошлые жизни, важно уметь расслабляться и медитировать. В состоянии полутранса человек порой вспоминает запредельные вещи, поэтому такие практики должны войти в вашу жизнь. Возможно, вы откроете в себе таланты, о которых и не подозревали, а сознание со временем поделится знанием того, откуда пришло ваше умение. Ваши способности в нынешней жизни также будут хорошим подспорьем. Задайтесь вопросами во время медитаций: «Откуда я это знаю, почему умею?». Ваше сознание обязательно отреагирует на такой запрос и приоткроет тайны прежних реинкарнаций.

Запаситесь терпением и настойчивостью. Поиски истины требуют длительной подготовки, самой практики и расшифровки полученных сведений. Однако вера в то, что все получится, поможет вам достичь желаемого. Помните, что единожды увиденный отрывок из прошлой жизни упрощает астральное посещение и остальных эпизодов.

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