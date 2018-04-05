Эксклюзив: ALEKSEEV не теряет надежды встретить в Таллинне свою любовь

ALEKSEEV рассказал нашему порталу о предстоящем «Евровидении». Певец выразил надежду, что в Таллинне познакомится с Элиной Нечаевой, а также пофантазировал на тему – смог бы он переехать в Эстонию. К слову, сердце обаятельного ALEKSEEV-а до сих пор свободно, и он не исключает, что свою вторую половинку может встретить хоть завтра, в Таллинне.

– Какие эмоции вызывает у вас наша столица? Два года назад вы выступали в Таллинне, может быть, в нашей стране, что-то удивило, особенно понравилось или же заставило улыбнуться?

– Теплые и воодушевляющие. Поездку в Таллинн я всегда вспоминаю с особым трепетом, ведь тогда я очень проникся атмосферой города. В памяти остались красочные улочки, морской воздух, удивительные маленькие магазинчики с виниловыми пластинками... Мечтал вернуться сюда! И вот, спустя два года, я вновь увижусь с эстонскими слушателями. 6 апреля, в клубе Cathouse состоится наша музыкальная встреча. В предвкушении яркого путешествия в Таллинн!

ФОТО: Pressifoto

– Никита, в этом году вы представите Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018». Почему вы решили выступать именно за эту страну? А если бы предложили выступить за Эстонию? Что для вас важнее – победа на «Евровидении» или же само участие? На какое место рассчитываете?

– В прошлом году мы посетили с концертами около 15-ти стран, и нас принимали очень душевно! Будь то Молдова, Эстония или Азербайджан – везде знали песни, пели и танцевали вместе со мной. Я мог бы представлять каждую из этих стран.

С Беларусью у меня сложились особенно теплые отношения, мой тур прошел с успехом и аншлагами. В каждом городе нас встречали очень тепло, как дома. Полные залы, радушная публика... А не так давно меня наградили званием "Певец года" в Беларуси. И это очень приятно! Поэтому я считаю себя и белорусским артистом тоже.

Я обретаю бесценный опыт при подготовке к "Евровидению", и для меня это самое важное. О месте не задумываюсь, только мечтаю и надеюсь, что моя песня Forever найдет отклик в сердцах людей. Ведь именно она привела меня на конкурс.

ФОТО: Pressifoto

– От Эстонии в этом году на «Евровидение» едет русскоязычная оперная певица Элина Нечаева. Букмекеры предвещают, что она может войти в тройку лидеров. Вы уже слышали ее песню La Forza?

– Признаюсь, что намеренно не слушал композиции участников "Евровидения", только некоторые. Гораздо интереснее для меня будет услышать песни вживую уже в Португалии. Но благодаря промо-туру Forever, у меня будет возможность познакомиться с Элиной, когда я прилечу в Таллинн с концертом. Уверен, она – сильный и достойный конкурент!

ФОТО: Pressifoto

– Эстонские поклонники, а в особенности поклонницы, с нетерпением ждут вашего приезда! В мае 2016 года, когда вы приезжали в Таллинн и давали интервью нашему порталу, признались, что ваше сердце свободно, и вполне возможно, что свою вторую половинку вы можете встретить и у нас, в Таллинне. За два года что-то изменилось, или у наших девушек до сих пор есть шанс?

– Мое сердце до сих пор свободно. Я живу между самолетами и сценой, с таким ритмом времени на личную жизнь не остается. Мой дебютный международный тур "Пьяное солнце" сейчас перерос в промо-тур по Европе перед "Евровидением", а концертный график расписан на полгода вперед. После Эстонии нас ждут в Литве, Израиле, Нидерландах, Испании, Молдове... Но это мой темп, и я в нем счастлив. Я буду благодарен судьбе, если на моем пути встретится девушка, которая примет мой образ жизни и станет настоящей музой. Конечно, я жду этой встречи. Может быть, фортуна мне улыбнется в этот раз, два года спустя.

– И наконец, давайте пофантазируем! Может ли произойти что-то такое, чтобы вы решились кардинально поменять свою жизнь и переехать жить в Таллинн? Предупредим сразу, что погода у нас капризная, а государственный язык сложен для изучения.