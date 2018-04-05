четверг, 5 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Мужчина начал работать таксистом, чтобы найти пропавшую дочь. И отыскал ее через 24 года!

Мужчина начал работать таксистом, чтобы найти пропавшую дочь. И отыскал ее через 24 года! ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: -/AFP

Когда Ци-Фэнь потерялась, ей было три года. С тех пор безутешные родители ничего не знали о ее судьбе. Но отец девочки не сдавался. Все двадцать четыре года, которые прошли с того дня, он постоянно искал свою дочь: развешивал объявления, раздавал визитки, рассказывал свою историю каждому встречному. И это помогло.

Худший кошмар родителя: ты отвернулся на несколько минут и ребёнок пропал. Именно это случилось 24 года назад с жителем города Чэнду по имени Минцин Ван и его женой: они потеряли маленькую дочь, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Independent.

У молодой семьи был маленький бизнес: торговая палатка с фруктами. Работали и муж, и жена, трёхлетняя дочка Ци-Фэнь постоянно проводила время там же. Однажды, когда Минцин оставался за прилавком один с дочкой, он отошёл, чтобы разменять деньги. С тех пор свою дочь мужчина больше не видел.

Родители обратились в полицию, обклеили объявлениями весь район, но это не помогло. Через некоторое время дело о пропаже ребёнка закрыли, но отец не сдавался. На протяжении всех лет Минцин верил в то, что Ци-Фэнь жива и он сможет её найти. Мужчина продолжал время от времени давать объявления, а также напечатал визитки с фотографией трехлетней девочки и ее приметами.

В 2015 году Минцин стал таксистом через службу-агрегатор. Он решил, что таким образом расширит круг общения. Мужчина продолжал раздавать визитки и рассказывал свою историю каждому пассажиру, рискуя прослыть городским сумасшедшим.

«Я думал, что однажды на заднее сиденье может сесть моя дочь», - признался он.

Кроме того, он наклеил объявление на заднее стекло автомобиля, чтобы его читали водители в потоке. Чтобы увеличить шансы на успех, Минцин также показывал людям фотографии родной младшей сестры Ци-Фэнь.

Многие стали пересказывать его историю в соцсетях, о нём время от времени писали газеты, он стал своего рода малой знаменитостью в Китае, вызывая в людях сочувствие своей потерей и несгибаемой верой. Полиция предложила отцу сделать карандашный портрет Ци-Фэнь на основе детских фотографий — как девочка могла бы выглядеть сейчас.

И это сработало. Женщина по имени Кан Инь увидела скетч онлайн, и ей показалось, что портрет на неё чем-то похож. Кан Инь жила в маленьком посёлке в 15 километрах от Чэнду, её воспитывала приёмная семья. Родители сказали ей, что однажды нашли её на обочине дороги. Кроме отдалённого сходства с портретом были и другие признаки: у Кан Инь был похожий едва заметный шрам на лбу, как у Ци-Фэнь.

ФОТО: -/AFP

Но самым поразительным было другое: у 27-летней Кан Инь поднималась температура, когда она плакала, так же, как у трехлетней Ци-Фэнь.

ФОТО: -/AFP

Кан Инь позвонила Минцину, рассказала ему о себе. Вскоре полиция провела тест ДНК, который показал: семья Ван — родная для Кан Инь. Она и есть повзрослевшая Ци-Фэнь. Отец рассказал журналистам о своих чувствах.

ФОТО: -/AFP

Словами не описать, через что мы прошли. Все было — и надежды, и разочарования, и отчаяние. Что мы только не пережили за эти двадцать четыре года. Такое счастье, что мы наконец встретились.

Встречу обставили торжественно, местные жители собрались на улице, мама и папа, а также дальние родственники встречали дочь с букетами, были объятия и слёзы перед телекамерами. Маленькая Ци-Фэнь снова нашла свою родную семью.

ФОТО: -/AFP

Читать также

Актуально

НАВЕРХ