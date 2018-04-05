Мужчина начал работать таксистом, чтобы найти пропавшую дочь. И отыскал ее через 24 года!

Худший кошмар родителя: ты отвернулся на несколько минут и ребёнок пропал. Именно это случилось 24 года назад с жителем города Чэнду по имени Минцин Ван и его женой: они потеряли маленькую дочь, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Independent.

У молодой семьи был маленький бизнес: торговая палатка с фруктами. Работали и муж, и жена, трёхлетняя дочка Ци-Фэнь постоянно проводила время там же. Однажды, когда Минцин оставался за прилавком один с дочкой, он отошёл, чтобы разменять деньги. С тех пор свою дочь мужчина больше не видел.

Родители обратились в полицию, обклеили объявлениями весь район, но это не помогло. Через некоторое время дело о пропаже ребёнка закрыли, но отец не сдавался. На протяжении всех лет Минцин верил в то, что Ци-Фэнь жива и он сможет её найти. Мужчина продолжал время от времени давать объявления, а также напечатал визитки с фотографией трехлетней девочки и ее приметами.

В 2015 году Минцин стал таксистом через службу-агрегатор. Он решил, что таким образом расширит круг общения. Мужчина продолжал раздавать визитки и рассказывал свою историю каждому пассажиру, рискуя прослыть городским сумасшедшим.

«Я думал, что однажды на заднее сиденье может сесть моя дочь», - признался он.

Кроме того, он наклеил объявление на заднее стекло автомобиля, чтобы его читали водители в потоке. Чтобы увеличить шансы на успех, Минцин также показывал людям фотографии родной младшей сестры Ци-Фэнь.

Многие стали пересказывать его историю в соцсетях, о нём время от времени писали газеты, он стал своего рода малой знаменитостью в Китае, вызывая в людях сочувствие своей потерей и несгибаемой верой. Полиция предложила отцу сделать карандашный портрет Ци-Фэнь на основе детских фотографий — как девочка могла бы выглядеть сейчас.

И это сработало. Женщина по имени Кан Инь увидела скетч онлайн, и ей показалось, что портрет на неё чем-то похож. Кан Инь жила в маленьком посёлке в 15 километрах от Чэнду, её воспитывала приёмная семья. Родители сказали ей, что однажды нашли её на обочине дороги. Кроме отдалённого сходства с портретом были и другие признаки: у Кан Инь был похожий едва заметный шрам на лбу, как у Ци-Фэнь.

ФОТО: -/AFP

Но самым поразительным было другое: у 27-летней Кан Инь поднималась температура, когда она плакала, так же, как у трехлетней Ци-Фэнь.

ФОТО: -/AFP

Кан Инь позвонила Минцину, рассказала ему о себе. Вскоре полиция провела тест ДНК, который показал: семья Ван — родная для Кан Инь. Она и есть повзрослевшая Ци-Фэнь. Отец рассказал журналистам о своих чувствах.

ФОТО: -/AFP

Словами не описать, через что мы прошли. Все было — и надежды, и разочарования, и отчаяние. Что мы только не пережили за эти двадцать четыре года. Такое счастье, что мы наконец встретились.

Встречу обставили торжественно, местные жители собрались на улице, мама и папа, а также дальние родственники встречали дочь с букетами, были объятия и слёзы перед телекамерами. Маленькая Ци-Фэнь снова нашла свою родную семью.