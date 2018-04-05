Пугачева с мужем оформили иностранное гражданство

Адвокат Семен Погосян, который занимался оформлением сделки, подтвердил эту информацию в интервью «КП Крым», пишет Ridus.ru.

«На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро, то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем, паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети», — пояснил юрист.

Недавно в прессе появилась информация о том, что звездная пара посещала новообретенную родину вместе со своими детьми — близнецами Гарри и Лизой.

Адвокат считает, что эта поездка, скорее всего, также носила деловой характер.

«Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил», — посетовал он.

Пугачева и Галкин — далеко не единственные российские артисты, решившие оформить двойное гражданство.

Дочь поп-дивы Кристина Орбакайте уже больше десяти лет имеет два паспорта: российский и литовский. С 2009 года подданным Литвы числится ее младший сын Дени Байсаров, а родившаяся в 2012 году в Майами дочь певицы — американка.

Коллеги по цеху встретили изменения статуса звездной пары скорее положительно.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил такой шаг Пугачевой и Галкина желанием подстраховаться и заверил URA.RU, что сам «мог бы получить второе гражданство тысячу раз».

«Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют — мол, не факт, что пригодится. Но пусть будет на всякий случай», — объяснил Пригожин.

Второе гражданство, действительно, существенно упрощает процедуру перемещения по многим зарубежным странам. Паспорт, полученный на Кипре, на Мальте или в Доминиканской Республике, дает возможность въезжать более чем в 160 стран без виз. В том числе в государства ЕС и в США.

«Наши звезды зарабатывают в основном в России, а второе гражданство снимает для них проблему виз. — считает руководитель „Политической экспертной группы“ Константин Калачев. — Это как запасной парашют, как инвестиция в будущее детей. Второе гражданство дает звездам возможность увеличить горизонт планирования, застраховаться от неопределенности российского будущего».