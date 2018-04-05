Пугачева с мужем оформили иностранное гражданство

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин стали гражданами Кипра, инвестировав необходимую сумму в покупку недвижимости на территории средиземноморского государства.
Адвокат Семен Погосян, который занимался оформлением сделки, подтвердил эту информацию в интервью «КП Крым», пишет Ridus.ru.
«На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро, то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем, паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети», — пояснил юрист.
Недавно в прессе появилась информация о том, что звездная пара посещала новообретенную родину вместе со своими детьми — близнецами Гарри и Лизой.
Адвокат считает, что эта поездка, скорее всего, также носила деловой характер.
«Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил», — посетовал он.
Пугачева и Галкин — далеко не единственные российские артисты, решившие оформить двойное гражданство.
Дочь поп-дивы Кристина Орбакайте уже больше десяти лет имеет два паспорта: российский и литовский. С 2009 года подданным Литвы числится ее младший сын Дени Байсаров, а родившаяся в 2012 году в Майами дочь певицы — американка.
Коллеги по цеху встретили изменения статуса звездной пары скорее положительно.
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил такой шаг Пугачевой и Галкина желанием подстраховаться и заверил URA.RU, что сам «мог бы получить второе гражданство тысячу раз».
«Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют — мол, не факт, что пригодится. Но пусть будет на всякий случай», — объяснил Пригожин.
Второе гражданство, действительно, существенно упрощает процедуру перемещения по многим зарубежным странам. Паспорт, полученный на Кипре, на Мальте или в Доминиканской Республике, дает возможность въезжать более чем в 160 стран без виз. В том числе в государства ЕС и в США.
«Наши звезды зарабатывают в основном в России, а второе гражданство снимает для них проблему виз. — считает руководитель „Политической экспертной группы“ Константин Калачев. — Это как запасной парашют, как инвестиция в будущее детей. Второе гражданство дает звездам возможность увеличить горизонт планирования, застраховаться от неопределенности российского будущего».
Однако не только российские звезды стремятся получить второе гражданство. Некоторые западные знаменитости, спасаясь от прогрессивного налогообложения, также обзаводятся вторым и даже третьим паспортом. Например, французский актер Жерар Депардье успел стать не только россиянином, но и бельгийцем.