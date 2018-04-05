четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Эти кадры из аэропорта СМИ назвали шокирующими. А ведь она просто делает свою работу...

Эти кадры из аэропорта СМИ назвали шокирующими. А ведь она просто делает свою работу...

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ФОТО: Скриншот с видео

В одном из японских аэропортов сняли кадры, которые во многих западных СМИ иронично назвали «шокирующими». Казалось бы, на них происходит рядовая процедура — прием багажа. 

Но то, как сотрудница на видео относятся к чужим чемоданам и сумкам, некоторых путешественников действительно может повергнуть в шок.

Когда речь заходит о багаже в аэропортах, обычно стоит ждать историй о небрежном отношении сотрудников к чужому имуществу или каком-то досадном происшествии: то работники творят с багажом действительно темные дела, не подозревая о съёмке, то сами пассажиры лезут вместе с чемоданом в рентген, лишь бы защитить имущество.

Не удивительно, что после таких новостей кадры, снятые в японском аэропорту, некоторые СМИ назвали «шокирующими».

На видео показана вроде бы стандартная процедура — чемоданы и сумки едут по ленте к своим хозяевам. Но вот то, как к чужому имуществу относится сотрудница аэропорта, достойно восхищения.

Девушка на видео следит за чемоданами так, словно внутри каждого находится по бесценной старинной вазе. Сотрудница не только протирает каждый чемодан от скопившейся в дороге пыли и грязи, но и аккуратно поправляет на конвейере, чтобы багаж не упал. Идеальная сцена.

В каком именно аэропорту багаж получил такое VIP-обслуживание, неизвестно, пишет Medialeaks со ссылкой на Express. Но в комментариях многие читатели подтвердили, что в японских аэропортах уважительно относятся вообще ко всем и ко всему.

«Японцы такие. Я жил там два года в 90-х. Когда я улетал, мне помахали абсолютно незнакомые люди из персонала взлётно-посадочной полосы. На поездах проводники каждый раз кланяются, когда заходят или покидают вагон. Меня даже сопровождали к машине, контролируя людей, которые несли мои сумки. Они очень вежливые люди, но не любят, если вы остаётесь у них дольше чем на один-два года», - пишет пользователь Сети. 

«Между тем, персонал в аэропортах Британии говорит «Почему мы должны»… Мы живём в обществе чего-то напрасного. Наши общественные службы пронизаны бесполезными людьми без самоуважения. Можем ли мы еще его спасти?» - спрашивает другой. 

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