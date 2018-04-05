Как девочка! Похорошевшая Пугачева затмила всех на юбилее у Резника

Там-то и собрались все российского шоу-бизнеса. Композитор Александр Журбин с супругой Ириной Гинзубрг, Филипп Киркоров и многие другие – всех их с Резником связывает и дружба, и совместные творческие проекты.

Разумеется, была и Алла Пугачева. "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет" – в репертуаре Пугачевой четыре десятка песен, стихи для которых написал Резник.

Пугачева выглядела потрясающе. "Как девочка!", – восхищались гости. "С прекрасной и юной Аллой Борисовной", – такой подписью сопроводил опубликованное на странице в cоциальной сети совместное фото с артисткой композитор Журбин. Элегантное черное платье, расшитое модными молодежными пайетками, действительно, молодило артистку.