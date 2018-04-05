четверг, 5 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Как девочка! Похорошевшая Пугачева затмила всех на юбилее у Резника

Как девочка! Похорошевшая Пугачева затмила всех на юбилее у Резника

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Празднование 80-летия поэта-песенника Ильи Резника растянулось на несколько дней. Биографические фильмы на телевидении, пятичасовой концерт в Кремле, многочисленные интервью. А затем был грандиозный банкет в Metropol, передает Дни.ру.

Там-то и собрались все российского шоу-бизнеса. Композитор Александр Журбин с супругой Ириной Гинзубрг, Филипп Киркоров и многие другие – всех их с Резником связывает и дружба, и совместные творческие проекты.

Разумеется, была и Алла Пугачева. "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет" – в репертуаре Пугачевой четыре десятка песен, стихи для которых написал Резник.

Пугачева выглядела потрясающе. "Как девочка!", – восхищались гости. "С прекрасной и юной Аллой Борисовной", – такой подписью сопроводил опубликованное на странице в cоциальной сети совместное фото с артисткой композитор Журбин. Элегантное черное платье, расшитое модными молодежными пайетками, действительно, молодило артистку. 

Смотри фото!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ