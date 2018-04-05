Заигрались девочки… Модели так разошлись на пляже, что стались без купальников

LimonЗвездыЗаигрались девочки… Модели так разошлись на пляже, что стались без купальниковЗаигрались девочки… Модели так разошлись на пляже, что стались без купальников ФОТО!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5 апреля 2018 г., 11:50Модели Клаудия Романи и Мелисса Лори приняли участие в «пасхальной» фотосессии для бренда нижнего белья No bra club.Фотографии девушек были опубликованы в Сети на днях. На фото модели развлекаются на одном из пляжей Майами (Флорида, США), а в какой-то момент и вовсе снимают верх бикини. Смотри фото!моделифото