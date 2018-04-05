четверг, 5 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Заигрались девочки… Модели так разошлись на пляже, что стались без купальников

Заигрались девочки… Модели так разошлись на пляже, что стались без купальников ФОТО!

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Модели Клаудия Романи и Мелисса Лори приняли участие в «пасхальной» фотосессии для бренда нижнего белья No bra club.

Фотографии девушек были опубликованы в Сети на днях. На фото модели развлекаются на одном из пляжей Майами (Флорида, США), а в какой-то момент и вовсе снимают верх бикини. Смотри фото!

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