Вдова Хворостовского: врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере. По обе стороны от нее – дети, 14-летний сын Максим и десятилетняя дочь Нина. Вдова всемирно известного оперного артиста указала, что они находятся на Новодевичьем кладбище.

«Покидаем кладбище после того, как навестили могилу Димы», – коротко сообщила Флоранс в подписи к фотографии. Далее вдова Хворостовского написала: «Я не пожелаю никому, даже врагу, того, что пережили я и мои дети».