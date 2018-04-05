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Вдова Хворостовского: врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети

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ФОТО: Instagram

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс вместе с двумя детьми приехала в Москву. Женщина посетила могилу всемирно известного оперного исполнителя и заявила, что никому не пожелает пережить то, что перенесла она. 

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена спиной к камере. По обе стороны от нее – дети, 14-летний сын Максим и десятилетняя дочь Нина. Вдова всемирно известного оперного артиста указала, что они находятся на Новодевичьем кладбище.

«Покидаем кладбище после того, как навестили могилу Димы», – коротко сообщила Флоранс в подписи к фотографии. Далее вдова Хворостовского написала: «Я не пожелаю никому, даже врагу, того, что пережили я и мои дети».

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

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