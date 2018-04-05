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  • 33-летняя Екатерина Варнава взволновала обнаженным фото

33-летняя Екатерина Варнава взволновала обнаженным фото

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Екатерина Варнава

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Не успели все опомниться после обнаженных ягодиц бойфренда Кати Варнавы, как теперь шоувумен выложила свое фото, видимо, с той же фотосессии. 33-летняя ведущая запечатлена на нем в чем мать родила, показав прекрасную фигуру.

Впрочем, среди комментирующих как всегда нашлись и критики: одни напомнили, что без фотошопа не обошлось, другие — что Екатерине нужно заняться спортом, третьи — что не обязательно раздеваться, чтобы привлечь к себе внимание.

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