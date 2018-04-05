33-летняя Екатерина Варнава взволновала обнаженным фото
5 апреля 2018 г., 10:05
Не успели все опомниться после обнаженных ягодиц бойфренда Кати Варнавы, как теперь шоувумен выложила свое фото, видимо, с той же фотосессии. 33-летняя ведущая запечатлена на нем в чем мать родила, показав прекрасную фигуру.
Впрочем, среди комментирующих как всегда нашлись и критики: одни напомнили, что без фотошопа не обошлось, другие — что Екатерине нужно заняться спортом, третьи — что не обязательно раздеваться, чтобы привлечь к себе внимание.