четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Фото: исхудавшая и изможденная Васильева напугала фанатов

Фото: исхудавшая и изможденная Васильева напугала фанатов

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Татьяна Васильева

ФОТО: Кадр из видео

Актриса Татьяна Васильева испугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.

Станислав Садальский опубликовал в Instagram совместное фото с Татьяной Григорьевной. Артисты позируют на вокзале города Караганда. Некоторых поклонников ужаснул снимок. Многие обеспокоились состоянием здоровья звезды, пишет Дни.ру.

Действительно, Татьяна Григорьевна кажется отекшей, выделяются мешки под глазами и неестественные покраснения на лице. Вероятно, плотный гастрольный график не легко дается пожилой артискте. А возможно, это последствия неудачной пластики или некорректной работы косметолога.

Добавим, что недавно пластический хирург Тимур Хайдаров проанализировал фотографии Татьяны Васильевой и сделал вывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил, что, скорее всего, Васильевой была проведена круговая подтяжка лица, а также блефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова, популярная актриса является постоянным клиентом косметологических клиник.

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