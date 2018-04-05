Фото: исхудавшая и изможденная Васильева напугала фанатов

Действительно, Татьяна Григорьевна кажется отекшей, выделяются мешки под глазами и неестественные покраснения на лице. Вероятно, плотный гастрольный график не легко дается пожилой артискте. А возможно, это последствия неудачной пластики или некорректной работы косметолога.

Добавим, что недавно пластический хирург Тимур Хайдаров проанализировал фотографии Татьяны Васильевой и сделал вывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил, что, скорее всего, Васильевой была проведена круговая подтяжка лица, а также блефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова, популярная актриса является постоянным клиентом косметологических клиник.