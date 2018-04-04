Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

Она также призвала поклонников не беспокоиться о ее самочувствии.

«Ничего страшного. Обострился бронхит, слышите, какой голос, говорить не могу даже. Положили в больницу. Ингаляции, уколы делают. Все хорошо, не переживайте», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.