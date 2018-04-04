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Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

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ФОТО: Andrei Aleksandrov/RIA Novosti

Эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге, передает ТАСС

«Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу», — рассказала Пьеха журналистам.

Она также призвала поклонников не беспокоиться о ее самочувствии.

«Ничего страшного. Обострился бронхит, слышите, какой голос, говорить не могу даже. Положили в больницу. Ингаляции, уколы делают. Все хорошо, не переживайте», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, 31 июля 2017 года артистка отметила свой 80-летний юбилей. 

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