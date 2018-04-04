Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге
4 апреля 2018 г., 21:35
Эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге, передает ТАСС.
«Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу», — рассказала Пьеха журналистам.
Она также призвала поклонников не беспокоиться о ее самочувствии.
«Ничего страшного. Обострился бронхит, слышите, какой голос, говорить не могу даже. Положили в больницу. Ингаляции, уколы делают. Все хорошо, не переживайте», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.
Напомним, 31 июля 2017 года артистка отметила свой 80-летний юбилей.