среда, 4 апреля 2018 г.
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Экспресс-розыгрыш: выиграйте билеты на яркое детское представление «Невидимка в Зазеркалье»

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ФОТО: Pressifoto

Трехмерные декорации, лазерная анимация, гигантские шары и водопад мыльных пузырей: уже в это воскресенье, 8 апреля, в таллиннском Центре русской культуры покажут самобытный семейный перформанс с сочными спецэффектами и поучительной подоплекой. 

Артисты творческого объединения «Шоубалт» представят высокотехнологичную постановку, как визуально, так и сюжетно отражающую наш стремительно развивающийся мир и окончательно вступивший в свои права век интернета.

ФОТО: Pressifoto

Спектакль расскажет историю современного юноши-принца, который за всю жизнь не прочeл ни одной книги, свободное время проводил только за компьютером и мечтал стать королeм лайков.

ФОТО: Pressifoto

Однажды паренeк очутился в странном мире Зазеркалья, где ему пришлось научиться жить без мобильного телефона и прочих благ цивилизации, попутно сражаясь с нечистью во спасение собственного королевства. В шоу задействованы грандиозные 3D-декорации и hi-tech костюмы; повествование сопровождается лазерными и зеркальными спецэффектами. 

Детям до 3 лет вход на спектакль бесплатный

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей Limon.ee разыгрывает два билета на яркое детское представление! Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя, который получит два билета на спектакль, мы объявим уже в это пятницу.

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