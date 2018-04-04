Экспресс-розыгрыш: выиграйте билеты на яркое детское представление «Невидимка в Зазеркалье»

Артисты творческого объединения «Шоубалт» представят высокотехнологичную постановку, как визуально, так и сюжетно отражающую наш стремительно развивающийся мир и окончательно вступивший в свои права век интернета.

ФОТО: Pressifoto

Спектакль расскажет историю современного юноши-принца, который за всю жизнь не прочeл ни одной книги, свободное время проводил только за компьютером и мечтал стать королeм лайков.

ФОТО: Pressifoto

Однажды паренeк очутился в странном мире Зазеркалья, где ему пришлось научиться жить без мобильного телефона и прочих благ цивилизации, попутно сражаясь с нечистью во спасение собственного королевства. В шоу задействованы грандиозные 3D-декорации и hi-tech костюмы; повествование сопровождается лазерными и зеркальными спецэффектами.

Детям до 3 лет вход на спектакль бесплатный