Новый бизнес Бузовой обескуражил Кремль

Заявление Клименко по поводу криптовалюты BuzCoin появилось в его Telegram-канале. Реакцию помощника Владимира Путина сложно назвать однозначной.

"Берегите себя и своих близких, в общем", – написал он. Остается только гадать, что конкретно хотел сказать Клименко, но активность Бузовой явно не оставила его равнодушным.

Высказался по поводу амбиций артистки и эксперт в области межличностных отношений Константин Саркисян. Он объяснил некоторые заявления Бузовой, которые она сделала в рамках своей первой пресс-конференции.

Специалист считает, что певице не нужен мужчина. "Она не хочет разделять свою жизнь ни с кем. Она больше любимого мужчину хочет как, ну как сказать вам, как еще одну галочку поставить в своей типа успешной жизни", – цитирует его Пятый канал.

Саркисян уверен, что Ольга видит с собой только великого мужчину, но такой спутник ей не подойдет. "Жены великих людей – это жены, которые служат своим мужьям, служат и их величию, а она хочет, чтобы служили ее величию", – пояснил он.