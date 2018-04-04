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Певица Джамала опубликовала первое фото с новорожденным сыном

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Джамала

ФОТО: jamalamusic.com

На прошлой неделе украинская певица Джамала родила первенца.

Артистка стала матерью 27 марта, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Как отметила певица, родился мальчик. Они с Бекиром Сулеймановым, дали сыну крымско-татарское имя. А теперь Джамала опубликовала первое фото с сыном. К сожалению, на фото не видно ребенка Джамалы. Артистка пока не решается показывать лицо сына.

«Доброе утро! Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе», - подписала снимок певица.

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