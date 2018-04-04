Певица Джамала опубликовала первое фото с новорожденным сыном
4 апреля 2018 г., 16:33
На прошлой неделе украинская певица Джамала родила первенца.
Артистка стала матерью 27 марта, о чем сообщила на своей странице в Instagram.
Как отметила певица, родился мальчик. Они с Бекиром Сулеймановым, дали сыну крымско-татарское имя. А теперь Джамала опубликовала первое фото с сыном. К сожалению, на фото не видно ребенка Джамалы. Артистка пока не решается показывать лицо сына.
«Доброе утро! Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе», - подписала снимок певица.