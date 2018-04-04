Зрители обомлели: Мария Аронова устроила скандал из-за гонорара прямо на сцене

Народная артистка РФ Мария Аронова вместе с актёрами спектакля "Маленькие комедии" устроила забастовку в сургутском театре перед началом выступления из-за того, что труппе не заплатили гонорар. Видеозапись произошедшего опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Второй звонок даётся тогда, когда артисты получают деньги на руки. Значит, данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говоря о технических проблемах, — сказала артистка.

По её словам, второй звонок был дан без ведома труппы, в то время как гонорар им ещё не выплатили.

— Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждём. Полностью готовые! — подчеркнула Аронова.