среда, 4 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Зрители обомлели: Мария Аронова устроила скандал из-за гонорара прямо на сцене

Зрители обомлели: Мария Аронова устроила скандал из-за гонорара прямо на сцене ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мария Аронова

ФОТО: Ivona/wday.ru

После обличительной речи деньги для труппы были найдены, и спектакль начался с получасовой задержкой, пишет Лайф.

Народная артистка РФ Мария Аронова вместе с актёрами спектакля "Маленькие комедии" устроила забастовку в сургутском театре перед началом выступления из-за того, что труппе не заплатили гонорар. Видеозапись произошедшего опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Второй звонок даётся тогда, когда артисты получают деньги на руки. Значит, данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говоря о технических проблемах, — сказала артистка.

По её словам, второй звонок был дан без ведома труппы, в то время как гонорар им ещё не выплатили.

— Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждём. Полностью готовые! — подчеркнула Аронова.

Чтобы объяснить ситуацию зрителям и попросить прощения за задержку, народная артистка вышла на сцену с Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым. Вскоре после обличительной речи директор передал артистам, что деньги для труппы нашлись. По данным канала, начало спектакля было задержано более чем на полчаса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ