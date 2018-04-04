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  • «Если делать ампутацию – счет идет на часы»: режиссерский дебют Юлии Пересильд омрачился ЧП

«Если делать ампутацию – счет идет на часы»: режиссерский дебют Юлии Пересильд омрачился ЧП

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Юлия Пересильд

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Актриса призналась, что едва не поседела за ночь от ужаса. К счастью, все обошлось. 

Актриса Юлия Пересильд дебютирует в качестве режиссера. Худрук Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев, у которого она снималась, будучи студенткой ГИТИСа, предложил сделать сценическую версию чеховской "Каштанки" – в виде рок-истории для взрослых. Когда Пересильд начинала работать над спектаклем, она и не думала, насколько будет сложно.

"Ты же отвечаешь за все вокруг: за каждого человека, за декорацию, звук, свет, костюмы, парики, – отметила Пересильд. – На третьем прогоне случилось настоящее ЧП. В спектакле минимум декораций, самая большая из них – деревянная катушка в два человеческих роста, в которой катаются актеры. И вот за неделю до премьеры это колесо наезжает на руку одному парню и травмирует палец. Актера срочно отправили в больницу, у меня началась настоящая истерика, по-другому не могу это назвать. А тут еще в больнице сказали, что у актера открытый перелом".

"Я всю ночь звонила знакомым хирургам в Москву, договаривалась о приеме. Потом поняла, что туплю. Какая Москва? Если делать ампутацию – а мысли были именно такие, то счет идет на часы. Питер намного ближе. Под утро по телефону стала искать хирурга уже в Санкт-Петербурге. Я чуть не поседела за эту ночь. Но через несколько часов пострадавшего отправили в областную больницу, сделали трехсторонний рентген, и выяснилось, что ему поставили неправильный диагноз. Никакого перелома, просто разрыв мягких тканей. Его зашили, и наш парень терпеливо, превозмогая боль, продолжил репетиции", – цитируют Юлию "7Дней".

Интересно, что в Пскове к появлению Пересильд отнеслись с подозрением. "Одни решили, что я приехала потому, что меня с позором выгнали из Москвы вместе с детьми. Другие считали, что я преследую какую-то выгоду, хочу отжать все главные роли! – улыбнулась актриса. 

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