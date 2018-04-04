Молодой транссексуал: в Эстонии нам живется очень тяжко

«Люди считают, что трансгендерность – это просто тренд или серьезное заболевание», - говорит молодой транссексуал из Эстонии в эксклюзивном интервью порталу Elu24. По его мнению, законодательство Эстонии устарело и его следует дополнить.
Собеседник портала Elu24 когда-то был девушкой, однако сейчас готовится полностью перевоплотиться в мужчину.
Отметим, что транссексуал — это человек, хирургическим путем сменивший пол, который был у него при рождении. То есть, допустим, первоначально это женщина, которая хотела бы не только внутренне, но и внешне, и по всем половым признакам стать мужчиной, чтобы ее воспринимали как мужчину. И наоборот. Трансгендер — это человек, рожденный с определенным биологическим полом, но ощущающий себя личностью противоположного пола, имеющий соответствующее сознание и поведение, то есть обладающий гендерной идентичностью, присущей другому полу. К слову, и транссексуалы считаются трансгендерами, так как ощущают свою принадлежность к иному полу.
— В какой момент ты понял, что родился не в том теле?
— Интересно то, что моя мама осознала это раньше, чем я. Я об этом ничего не знал, да и СМИ говорили о трансгендерах с издевкой. Где-то лет в 13 я ощущал себя ужасно подавленным. Вначале я не понимал, что это депрессия, тем более не понимал, что это может быть связано с тем, что я некомфортно чувствую себя в своем теле. Тогда-то меня и отправили к психологу.
Помню, как-то раз на приеме у психолога, моя мать сказала, мол, она подозревает, что причиной моей депрессии может быть то, что на самом деле я – мальчик. Моей первой реакцией был шок, потом отрицание. Однако это был переломный момент, с которого все кусочки мозаики начали собираться воедино. Я наконец все понял и смог дать объяснение всем своим противоречивым чувствам.
Например, я понял, почему я комфортнее ощущаю себя в традиционно мужской одежде или мне нравится короткая стрижка. Подсознательно я понимал, что мне не нравится быть девочкой, однако не мог это выразить и принять. Однако с тех пор, как я признался в этом себе и окружающим, мое психическое здоровье начало восстанавливаться. Теперь я чувствую себя намного счастливее.
— Где и как в Эстонии меняют пол? Что вообще из себя представляет «эта» процедура?
— Если под «этим» подразумеваются хирургические манипуляции, то это не одна процедура. Существует широко распространенное мнение, что транссексуалы обращаются к хирургу и выходят из клиники с «полным набором». В принципе, некоторым может потребоваться только одна операция, но на самом деле есть десятки различных типов хирургического вмешательства.
Ко всему прочему, существует также гормональная терапия, которая также занимает много времени. В Эстонии можно пройти процедуру по уменьшению или реконструированию груди, тем не менее, многие делают эту операцию за рубежом. Но смена пола не ограничивается одними только операциями. Это и социальная адаптация тоже. К тому же, юридическое изменение пола в Эстонии – это длительный и сложный процесс.
Кстати, пока происходит процесс смены пола, человек уже выглядит, допустим, как мужчина, а по документам все еще является женщиной. Могут возникнуть проблемы, когда где-то нужно предъявить свой документ.
— Насколько тяжело живется транссексуалам в Эстонии?
— Я никогда не испытывал никакого негативного отношения со стороны моих друзей или семьи, и я чрезвычайно благодарен им. Я знаю, что не всем так повезло. Могут ли транссексуалы спокойно жить в Эстонии? На этот вопрос определенно нет ответа, опыт у каждого транссексуала разный. Я думаю, что на данный момент многое зависит от того, как мыслят люди вокруг вас. Например, я могу жить совершенно спокойно, потому что мои родители, друзья и одноклассники очень меня поддерживают. Но некоторым людям приходится ежедневно сталкиваться с трансфобией.
Являясь консультантом молодых людей, желающих сменить пол, я часто слышу ужасные истории. Например, некоторые родители вынуждают своих детей жить в том теле, в котором они родились. Фактически, это только вызывает более серьезную депрессию и приводит к серьезному стрессу. Но, в то же время, большинство родителей сначала плачут и отрицают, однако потом осознают, что смена пола сделает их ребенка счастливее, а его психику – здоровее.
— Что для тебя означает гендерная адаптация?
— Если вы думаете о том, как я исправляю свой пол, то я сейчас прохожу гормональную терапию и вскоре пойду на операцию по удалению груди. Я с нетерпением этого жду.
— С какими проблемами сталкиваются транссексуалы в Эстонии?
— Одна из самых больших проблем заключается в том, что родственники, коллеги или одноклассники не признают нарушение сексуальности человека. Особенно заметна проблема среди тех, кто не определяет себя твердо ни как мужчину, ни как женщину. Люди, которые не могут понять этих членов общества, считают, что это тенденция или переходный феномен, поэтому не воспринимают таких людей всерьез.
Поскольку трансгендерность долгое время считалась психическим расстройством, есть люди, которые не терпят транссексуалов и не относятся к ним как к равным. Я думаю, что должно быть больше информации о транссексуальности, должно публиковаться больше историй эстонских транссексуалов. Это поможет неосведомленным людям не воспринимать это как расстройство и отклонение от нормы.
Во-вторых, большая трудность заключается в том, что законодательство в отношении меньшинств в Эстонии является устаревшим и неполным. Для транссексуалов нынешний регулируемый юридический процесс смены пола занимает много времени, является несправедливо и излишне сложным, а информацию об этом найти очень трудно.
Отношение людей и стереотипы являются основными ключевыми словами, которые связаны с повседневными проблемами транссексуалов.
Но я думаю, что для того, чтобы бороться за права транссексуалов, нужно постоянно работать с обществом в Эстонии, которое может стать более осведомленным и, следовательно, более толерантным.