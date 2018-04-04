Молодой транссексуал: в Эстонии нам живется очень тяжко

Собеседник портала Elu24 когда-то был девушкой, однако сейчас готовится полностью перевоплотиться в мужчину.

Отметим, что транссексуал — это человек, хирургическим путем сменивший пол, который был у него при рождении. То есть, допустим, первоначально это женщина, которая хотела бы не только внутренне, но и внешне, и по всем половым признакам стать мужчиной, чтобы ее воспринимали как мужчину. И наоборот. Трансгендер — это человек, рожденный с определенным биологическим полом, но ощущающий себя личностью противоположного пола, имеющий соответствующее сознание и поведение, то есть обладающий гендерной идентичностью, присущей другому полу. К слову, и транссексуалы считаются трансгендерами, так как ощущают свою принадлежность к иному полу.

— В какой момент ты понял, что родился не в том теле?

— Интересно то, что моя мама осознала это раньше, чем я. Я об этом ничего не знал, да и СМИ говорили о трансгендерах с издевкой. Где-то лет в 13 я ощущал себя ужасно подавленным. Вначале я не понимал, что это депрессия, тем более не понимал, что это может быть связано с тем, что я некомфортно чувствую себя в своем теле. Тогда-то меня и отправили к психологу.

Помню, как-то раз на приеме у психолога, моя мать сказала, мол, она подозревает, что причиной моей депрессии может быть то, что на самом деле я – мальчик. Моей первой реакцией был шок, потом отрицание. Однако это был переломный момент, с которого все кусочки мозаики начали собираться воедино. Я наконец все понял и смог дать объяснение всем своим противоречивым чувствам.

Например, я понял, почему я комфортнее ощущаю себя в традиционно мужской одежде или мне нравится короткая стрижка. Подсознательно я понимал, что мне не нравится быть девочкой, однако не мог это выразить и принять. Однако с тех пор, как я признался в этом себе и окружающим, мое психическое здоровье начало восстанавливаться. Теперь я чувствую себя намного счастливее.

— Где и как в Эстонии меняют пол? Что вообще из себя представляет «эта» процедура?

— Если под «этим» подразумеваются хирургические манипуляции, то это не одна процедура. Существует широко распространенное мнение, что транссексуалы обращаются к хирургу и выходят из клиники с «полным набором». В принципе, некоторым может потребоваться только одна операция, но на самом деле есть десятки различных типов хирургического вмешательства.