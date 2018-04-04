Сильно! Стихотворение Сергея Уусталу затронуло жителей Эстонии до глубины души (ВИДЕО)

Добавляйте хештэг #ГЛАГОЛОМЖЕЧЬ в социальных сетях к своим стихотворениям, и, может, именно оно прозвучит на их канале из ваших уст, или в исполнении профессиональных актеров.

Вместе мы сможем поднять современную русскую поэзию на новый уровень! Хватит писать в стол, пусть мир услышит ваш голос. Вставайте, поэты и художники, артисты и писатели, вас есть, что сказать этому миру!!!

Представляем вашему вниманию стихотворение «Шутка» актера Сергея Уусталу, которое уже произвело впечатление на сотни жителей нашей страны.