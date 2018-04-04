среда, 4 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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  • Сильно! Стихотворение Сергея Уусталу затронуло жителей Эстонии до глубины души (ВИДЕО)

Сильно! Стихотворение Сергея Уусталу затронуло жителей Эстонии до глубины души (ВИДЕО)

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ФОТО: Youtube.com/#ГлаголомЖечь

В интернете запущен новый ютуб-канал современной поэзии #ГЛАГОЛОМЖЕЧЬ. Портал Limon.ee хочет поддержать авторов проекта и рассказать об этом многотысячным своим читателям. 

Добавляйте хештэг #ГЛАГОЛОМЖЕЧЬ в социальных сетях к своим стихотворениям, и, может, именно оно прозвучит на их канале из ваших уст, или в исполнении профессиональных актеров.

Вместе мы сможем поднять современную русскую поэзию на новый уровень! Хватит писать в стол, пусть мир услышит ваш голос. Вставайте, поэты и художники, артисты и писатели, вас есть, что сказать этому миру!!!

Представляем вашему вниманию стихотворение «Шутка» актера Сергея Уусталу, которое уже произвело впечатление на сотни жителей нашей страны.

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