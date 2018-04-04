Неожиданно! Ксения Собчак показала соски (фото внутри)
4 апреля 2018 г., 12:02
Ксения Собчак с мужем и сыном отдыхает на тайском острове Ко Куд в Индийском океане. Они выбрали роскошный эко-курорт Soneva Kiri. У Собчак на вилле имеется собственный бассейн, построенный в виде затерянной в джунглях деревянной хижины.
В своем блоге Ксюша размещает пляжные фото, причем ее подписчики радуются, что к ним она не приплетает политику. Их больше заинтересовал ее мокрый купальник, который плотно облепил все прелести Ксении и практически не оставил секретов.
Фото kp.ru.