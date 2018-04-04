Бывший муж Меган Маркл рассказал кое-что интересное из ее прошлого

Со стороны история любви Меган Маркл и принца Гарри кажется сказкой, однако не всем в нее хочется верить. Мол, мало того что звезда сериала «Форс-мажоры» старше внука Елизаветы II, так она к тому же успела уже побывать замужем. Журналисты то и дело выискивают скелеты в шкафу бывшей актрисы, чтобы предъявить их миру и посмотреть на реакцию королевского двора.

В середине апреля на книжных прилавках появится книга Meghan: A Hollywood Princess («Меган: голливудская принцесса»), автором которой стал биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. В книге собраны интересные факты из жизни невесты принца Гарри. Так, например, Эндрю удалось выяснить, что с бывшим мужем Тревором Энгельсоном Меган порвала очень некрасиво, прислав тому заказное письмо со вложенным обручальным кольцом.

Это, впрочем, не самое интересное. По словам экс-супруга Маркл, она, сколько он себя помнит, всегда интересовалась жизнью Виндзоров и чуть ли не мечтала стать частью королевской семьи. Вдобавок невеста принца Гарри всегда стремилась к тому, чтобы стать известной, и с легкостью преодолевала препятствия на пути к славе.