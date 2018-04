Приехала в Европу: Юлию Самойлову обидели в знаменитом музее

Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб. Так что приглашаю всех к просмотру, ссылка в профиле ☝️ #юлиясамойлова #juliasamoylova #eurovision2018 #евровидение2018 #iwontbreak #новыйвыпуск #БНК #Europe #vlog #влог #Европа #приключения #работа #adventure #work

A post shared by Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) on Apr 3, 2018 at 9:01am PDT