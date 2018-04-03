вторник, 3 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Приехала в Европу: Юлию Самойлову обидели в знаменитом музее

Приехала в Европу: Юлию Самойлову обидели в знаменитом музее

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юлия Самойлова.

ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку. 

Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице «Евровидения-2018» Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара.

«Они сказали, что я просто не успею ее вынести», – рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды. 

«Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Youtube», – написала расстроенная Самойлова. 

Исполнительница прибыла в Германию, чтобы принять участие в промотуре к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018». Напомним, что 63-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана «Алтис-арена», где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемония MTV EMA и множество концертов.

В «Евровидении-2018» примут участие 42 страны. Юлия Самойлова будет представлять Россию. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде. 

В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как «Я не сломаюсь». «Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», – рассказывала о своем номере Юлия.Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ