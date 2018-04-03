Приехала в Европу: Юлию Самойлову обидели в знаменитом музее

Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице «Евровидения-2018» Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара.

«Они сказали, что я просто не успею ее вынести», – рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды.

«Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Youtube», – написала расстроенная Самойлова.

Исполнительница прибыла в Германию, чтобы принять участие в промотуре к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018». Напомним, что 63-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана «Алтис-арена», где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемония MTV EMA и множество концертов.

В «Евровидении-2018» примут участие 42 страны. Юлия Самойлова будет представлять Россию. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.