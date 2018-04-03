Ученые: занятия спортом могут снизить ваше либидо и потенцию

Ученые из университета Северной Каролины провели исследование и выяснили, что усиленные занятия спортом могут негативно сказываться на вашем либидо. Что в свою очередь приведет к не очень усиленным занятиям сексом, пишет Menscult.ua.

Ученые опросили свыше 1000 мужчин, и среди сотни вопросов было несколько, касающихся их тренировок, отношения к спорту и либидо – как часто они занимаются сексом, как часто они хотят секса или думают о нем.

И даже откинув такие факторы, как возраст и состояние здоровья, которые влияют на либидо и потенцию, они все равно пришли к результатам, которые заставляют впасть в легкую панику.

Интенсивность и продолжительность тренировок напрямую сказываются на либидо: чем усерднее, дольше и чаще вы занимаетесь спортом, тем реже вам хочется секса и тем больше у вас будет проблем с потенцией. Так что, кажется, придется выбирать, где потеть – в тренажерном зале или в постели.

Конечно, ученые с предусмотрительной осторожностью говорят, что причины и следствия пока что не доказаны. Но нам и таких предварительных наблюдений достаточно, чтобы забеспокоиться.

Одно из основных преимуществ регулярных тренировок, помимо того, что они укрепляют организм, продлевают жизнь и все такое – то, что мы обзаводимся мышечным рельефом и лучше смотримся без одежды.

Если кто-то убеждает вас, что его занятия спортом никак не связаны с тщеславием и желанием быть красивым, можете запомнить этого человека – самого отъявленного вруна в вашей жизни.

И теперь нам говорят, что все наши усилия и старания во имя секса не только не идут ему на пользу, но и лишают нас возможности как можно чаще и полноценнее им наслаждаться. Этот мир так несправедлив.

Прежде, чем вы безысходно вздохнете и выбросите свою карту в фитнес-клуб (а выбор тут, кажется, очевиден), попробуйте просто изменить свои спортивные привычки.

Если вы задумались и поняли, что после тренировок вам действительно реже хочется заниматься сексом и остается меньше сил на это (ведь не зря спортзал называют отличным местом для сублимации), то это отличный момент, чтобы спасти ситуацию.

Те респонденты опроса, у которых никаких проблем с либидо и потенцией не было, все еще ходили тренироваться. Просто их занятия спортом были менее интенсивными и продолжительными.

Не нужно два часа тягать железо и бегать 40 километров – если вы, конечно, не готовитесь к соревнованиям или марафону.