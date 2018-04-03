Ведущая Малышева прослыла фашисткой после призыва отстреливать собак

Автор петиции Татьяна Пантина считает, что слова ведущей являются призывом к жестокому обращению с животными, карающимся частью 5 статьи 32, а также частью 1 статьи 167 и частью 1 статьи 245 УК России. Девушка отмечает, что СМИ нагнетают обстановку, внушая зрителям, что «главное зло у нас в стране — это взбесившиеся собаки, не дающие людям спокойно жить». С помощью программ, транслирующих эту идею, власть оправдывает зачистку городов от «ненужных животных» перед чемпионатом мира по футболу, стартующим в июне. Настрой и ожесточение общества по отношению к животным может привести к распространению живодерства, полагает автор петиции.

Сюжет о бездомных собаках вышел в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта. Малышева рассказала о нескольких случаях нападения бездомных собак на людей в Московской области. Ведущая пригласила в студию музыканта Юрия Лозу, жених племянницы которого погиб в результате нападения стаи собак. «После того как я написал об этом в сетях, оказалось, что стаи бродячих собак болтаются по Подмосковью и вообще по России в огромном количестве», — отметил Лоза. Певец полагает, что в том, что стаи прирастают бродячими псами, виноваты «гуманисты», которые не желают усыплять ставших ненужными животных, а вместо этого вывозят их в лес.

В студию пригласили кинологов, которые должны были рассказать, как защититься от своры агрессивно настроенных животных. В завершении один из специалистов заявил, что у неподготовленного человека нет шансов устоять против стаи собак на открытой местности.

Малышева призналась, что и сама старается держаться подальше от уличных собак, а в финале сюжета добавила, что их нужно отстреливать. «И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — заключила ведущая. «Ну, это псевдогуманизм какой-то, да, обсуждать даже нечего», — подключился ее соведущий Дмитрий Шубин.

В сети телеведущую упрекнули в поверхностном видении проблем с собаками в России. По мнению пользователей соцсетей, проблема не в собаках, а в людях, считающих нормой бросать питомцев на улицах. Животные не должны страдать от безответственности хозяев, заключают они. Позицию ведущей назвали фашистской.