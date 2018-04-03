Зрители поделились первыми эмоциями от продолжения «Простоквашино»
3 апреля 2018 г., 14:36
«Союзмультфильм» сегодня представил первую серию «Возвращения в Простоквашино» — продолжения популярного советского мультфильма.
Она начинается с того, что в квартиру Дяди Федора приходит посылка из Простоквашино с тревожным сообщением. Подросток, воспользовавшись суматохой родителей вокруг его сестренки Веры Павловны, сбегает в деревню, чтобы помочь псу Шарику и коту Матроскину.
Серию выложили в группе «Союзмульфильма» в соцсети «ВКонтакте».
За час видеозапись собрала более 500 тысяч просмотров, пользователи не скупились на комментарии — критиковали, хвалили и делились смешанными чувствами.