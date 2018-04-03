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Зрители поделились первыми эмоциями от продолжения «Простоквашино»

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

«Союзмультфильм» сегодня представил первую серию «Возвращения в Простоквашино» — продолжения популярного советского мультфильма.

Она начинается с того, что в квартиру Дяди Федора приходит посылка из Простоквашино с тревожным сообщением. Подросток, воспользовавшись суматохой родителей вокруг его сестренки Веры Павловны, сбегает в деревню, чтобы помочь псу Шарику и коту Матроскину.

Серию выложили в группе «Союзмульфильма» в соцсети «ВКонтакте». 

За час видеозапись собрала более 500 тысяч просмотров, пользователи не скупились на комментарии — критиковали, хвалили и делились смешанными чувствами.

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