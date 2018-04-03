Зрители поделились первыми эмоциями от продолжения «Простоквашино»

Она начинается с того, что в квартиру Дяди Федора приходит посылка из Простоквашино с тревожным сообщением. Подросток, воспользовавшись суматохой родителей вокруг его сестренки Веры Павловны, сбегает в деревню, чтобы помочь псу Шарику и коту Матроскину.