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  • 43-летняя беременная Ева Лонгория в бикини показала живот

43-летняя беременная Ева Лонгория в бикини показала живот Смотрите фото!

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Ева Лонгория

ФОТО: Scanpix

43-летняя актриса и модель совсем скоро впервые станет мамой, а пока прохлаждается на пляже, не стесняясь демонстрировать уже большой живот в бикини.

Ева Лонгория отдыхает с мужем Хосе Антонио Бастоном в Майами. Но это лишь исключение, потому что несмотря на поздние сроки беременности актриса продолжает работать. Она снимается в сериале и говорит, что порой даже забывает о своем положении.

43-летняя актриса и модель совсем скоро впервые станет мамой, а пока прохлаждается на пляже, не стесняясь демонстрировать уже большой живот в бикини, пишет DayliMail.

ФОТО: Scanpix/Twitter

Но это лишь исключение, потому что несмотря на поздние сроки беременности актриса продолжает работать. Она снимается в сериале и говорит, что порой даже забывает о своем положении. «Я много работаю, так что иногда просыпаюсь и забываю, что беременна. Думаю, почему мне так трудно встать? А потом доходит. Или недавно говорю мужу: «Может съездим покатаемся на лыжах?» А он такой: «Нет». А я: «Но почему??!» А потом: «О боже, опять забыла!».

ФОТО: scanpix/mega

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