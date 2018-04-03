43-летняя беременная Ева Лонгория в бикини показала живот

Ева Лонгория отдыхает с мужем Хосе Антонио Бастоном в Майами. Но это лишь исключение, потому что несмотря на поздние сроки беременности актриса продолжает работать. Она снимается в сериале и говорит, что порой даже забывает о своем положении.

Но это лишь исключение, потому что несмотря на поздние сроки беременности актриса продолжает работать. Она снимается в сериале и говорит, что порой даже забывает о своем положении. «Я много работаю, так что иногда просыпаюсь и забываю, что беременна. Думаю, почему мне так трудно встать? А потом доходит. Или недавно говорю мужу: «Может съездим покатаемся на лыжах?» А он такой: «Нет». А я: «Но почему??!» А потом: «О боже, опять забыла!».