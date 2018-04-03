Анне Вески дает семь советов тем, кто собрался посетить Петербург

По словам певицы, Петербург - сказочный город и его достопримечательности невозможно осмотреть за одну поездку. Поэтому для посещения города на Неве всегда найдётся предлог, и, к счастью, Таллинн и Петербург связывает очень удобное автобусное сообщение. Наиболее подходящим временем для посещения Петербурга считается весна - туристический сезон ещё не начался и путешествие обойдется в гораздо более разумную сумму, чем в летнее время.

Сказочный Петергоф и его фонтаны

"Петергоф - один из самых примечательных дворцово-парковых ансамблей, равных ему нет во всём мире. Он завораживает своей знаменитой системой фонтанов, которые работают в унисон. В хорошую погоду блеск воды в солнечном свете поразителен! Обязательно запомнится фонтан "Самсон", струя воды которого может достигать 12 метров в высоту, а также, конечно же, фонтаны-шутники, которые могут неожиданно обрызгать", - рассказала Вески. В дворцово-парковый ансамбль Петергофа входит более десяти дворцов с парками, фонтанами и скульптурами.

Мощнейшая Петропавловская крепость

"Крепость с её мощными стенами и средневековыми пушками является, как часто говорят, историческим ядром города. Считается, что с началом строительства крепости было заложено основание всему городу. Она должна была стать защитным сооружением, но для этих целей никогда не использовалась, а стала тюрьмой, в которую заточали особо опасных для государства преступников. Об этом историческом факте напоминают и своеобразные рестораны, находящиеся в крепости - официанты там облачены в полосатую робу тюремных заключенных", - рассказала певица. Она добавила, что упоминания достойно и то, что колокольня Петропавловского собора, которая служила городской часовой башней была до 2012 года самым высоким архитектурным сооружением Петербурга и oна выше чем колокольня Ивана Великого в Кремле.

Мировая жемчужина Эрмитаж

Один из самых больших художественных музеев в мире. Чтобы попасть туда нужно отстоять длинную очередь, но музей того стоит. В Эрмитаже можно ознакомиться с уникальными шедеврами мирового искусства - в нём хранится более трёх миллионов экспонатов. Зимний дворец, в котором в размещена основная экспозиция Эрмитажа, и который в своё время являлся главной резиденцией русских царей, оставляет неизгладимое впечатление, а его роскошь поражает. Дворцовая площадь является важным историческим местом, именно она стала местом действия "Кровавого воскресенья", которое сыграло роль в Октябрьской революции.

Крейсер "Аврора"