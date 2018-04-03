Анне Вески дает семь советов тем, кто собрался посетить Петербург

Популярность Петербурга среди туристов из Эстонии стремительно растет, однако, достопримечательностей в культурной столице России настолько много, что на их осмотр можно потратить недели. Легендарная певица Анне Вески даёт советы тем, кто собрался посетить Петербург.
По словам певицы, Петербург - сказочный город и его достопримечательности невозможно осмотреть за одну поездку. Поэтому для посещения города на Неве всегда найдётся предлог, и, к счастью, Таллинн и Петербург связывает очень удобное автобусное сообщение. Наиболее подходящим временем для посещения Петербурга считается весна - туристический сезон ещё не начался и путешествие обойдется в гораздо более разумную сумму, чем в летнее время.
Сказочный Петергоф и его фонтаны
"Петергоф - один из самых примечательных дворцово-парковых ансамблей, равных ему нет во всём мире. Он завораживает своей знаменитой системой фонтанов, которые работают в унисон. В хорошую погоду блеск воды в солнечном свете поразителен! Обязательно запомнится фонтан "Самсон", струя воды которого может достигать 12 метров в высоту, а также, конечно же, фонтаны-шутники, которые могут неожиданно обрызгать", - рассказала Вески. В дворцово-парковый ансамбль Петергофа входит более десяти дворцов с парками, фонтанами и скульптурами.
Мощнейшая Петропавловская крепость
"Крепость с её мощными стенами и средневековыми пушками является, как часто говорят, историческим ядром города. Считается, что с началом строительства крепости было заложено основание всему городу. Она должна была стать защитным сооружением, но для этих целей никогда не использовалась, а стала тюрьмой, в которую заточали особо опасных для государства преступников. Об этом историческом факте напоминают и своеобразные рестораны, находящиеся в крепости - официанты там облачены в полосатую робу тюремных заключенных", - рассказала певица. Она добавила, что упоминания достойно и то, что колокольня Петропавловского собора, которая служила городской часовой башней была до 2012 года самым высоким архитектурным сооружением Петербурга и oна выше чем колокольня Ивана Великого в Кремле.
Мировая жемчужина Эрмитаж
Один из самых больших художественных музеев в мире. Чтобы попасть туда нужно отстоять длинную очередь, но музей того стоит. В Эрмитаже можно ознакомиться с уникальными шедеврами мирового искусства - в нём хранится более трёх миллионов экспонатов. Зимний дворец, в котором в размещена основная экспозиция Эрмитажа, и который в своё время являлся главной резиденцией русских царей, оставляет неизгладимое впечатление, а его роскошь поражает. Дворцовая площадь является важным историческим местом, именно она стала местом действия "Кровавого воскресенья", которое сыграло роль в Октябрьской революции.
Крейсер "Аврора"
Символ Октябрьской революции сегодня является музеем и каждый может ознакомиться с секретами военного корабля. "Очень интересное место. "Аврора" - один из символов революции и посещая её задумываешься о том, какова была жизнь в то время на этом корабле. На стенах меньше коек, чем было матросов на корабле, так что они спали в три смены. У нас была возможность ознакомиться и с машинными отделениями корабля. На корабле уровни разделены так, что ниже определенного уровня офицеры не спускались и матросы могли спокойно вынашивать революционные планы. Всех посетителей туда, скорее всего, не допускают, но нам сделали исключение и приняли с особым почетом", - рассказала Вески, которой в гостевой книге корабля присвоено звание почётного матроса.
Очарование Невы
"Совершенно уникальную атмосферу в городе создают река Нева и её многочисленные каналы. Всем очарованием Петербурга можно насладиться с воды, речная прогулка позволит увидеть и важнейшие исторические места города. Корабль можно арендовать и устроить на нём своё мероприятие, что уже само по себе незабываемое впечатление, не говоря уже о ночной картине разведения мостов. Берега Невы не менее сказочны, по ним можно просто прогуляться и заглянуть в уютные рестораны, которые располагаются в пришвартованных кораблях. Нева - сердце Петербурга, что подчеркивает и окружающая её великолепная архитектура", - рассказала певица.
Пушкин и Царское село
"Если Вы находитесь в Петербурге, то я советую посетить и находящийся недалеко город Пушкин, где летом отдыхала царская семья. Дворец Екатерины, который Пётр Первый велел построить в честь своей жены, великолепен и является мировым достоянием. Во дворце находится и всемирно известная янтарная комната, которую иногда называют восьмым чудом света. Там можно почувствовать в какой роскоши жили в своё время владыки России", - поделилась Анне Вески.
Ресторан "Подворье"
Петербург, по словам Анне Вески, очень дружелюбный по отношению к туристам город и предлагает много возможностей для самостоятельного ознакомления с достопримечательностями. Город переполнен царской роскошью былых времён, где каждая деталь должна была говорить о величии. Певица советует в полной мере насладиться великолепной русской кухней. "Из ресторанов советую посетить находящийся под Петербургом ресторан "Подворье", который предлагает настоящую русскую кухню, кто не отведал их сибирских пельменей, можно считать, что и не был в России", - пошутила певица.
Многим гражданам Эстонии получение российской визы кажется сложной задачей, однако, и это время давно в прошлом. Например, на Таллинском автобусном вокзале в пункте обслуживания клиентов Lux Express есть отдельная касса, где можно оформить визу в Россию. Также для этого можно воспользоваться и курьерской службой - необходим всего лишь действующий паспорт и паспортная фотография. Услуги по оформлению виз в Россию оказывает T Grupp AS.
Для поездки из Эстонии в Петербург есть несколько хороших возможностей. В автобусах Lux Express у Анне Вески есть своё именное место, которое обозначено соответствующей табличкой.