вторник, 3 апреля 2018 г.
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  • Фото: 53-летняя Алена Апина изменилась до неузнаваемости

Фото: 53-летняя Алена Апина изменилась до неузнаваемости

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Алена Апина

ФОТО: Scanpix

Певица стала участницей концерта «Удачные песни» от «Радио дача». За кулисами «Крокуса» журналисты ахнули от того, как сейчас выглядит бывшая солистка группы «Комбинация».

Время отнеслось к Алене Апиной без сожаления. И узнать в ней былую исполнительницу хитов про «Леху», «Бухглатера» и «Электричку» почти невозможно, пишут Dni. Даже толстый слой макияжа не смог скрыть возрастные изменения на осунувшемся изможденном лице.

«Как будто на заводе работала, а не выступала все эти годы», – пишут люди в Сети.

ФОТО: Dni.Ru/Феликс Грозданов

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Певица уверяет, что не прибегает к модным пластическим операциям и ничего себе не режет, не подкалывает – мол, хирурги отказывают ей в операции из-за «отсутствия показаний». Звезда 90-х могла давно сделать себе круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику, ведь все предпосылки к этому имеются. Некоторые «звезды» меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена, видно, принимает себя такой, какая она есть. Что, в общем-то, и похвально.

Хотя многим людям куда приятнее смотреть на свежие лица без намека на морщины и на точеные фигуры певцов и актеров, нежели на звезд в их естественном виде. Ведь артист – это некий недосягаемый идеал.

Напомним, что в 80-90-е Алена Апина была очень популярна. Ее песни знали наизусть практически все. Но после рождения дочери в начале 2000-х она стала редко выступать у и сосредоточилась на семье. К тому же она начала свое дело, а кроме того преподает музыку в школе, где учится ее дочь Ксения Иратова.

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