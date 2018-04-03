Отказ от Facebook приводит к снижению стресса — исследование

«Я на Facebook уже 10 лет. Иногда мне приходилось уходить из Facebook на время, поскольку меня подавляло растущее количество друзей на своей страничке, — сказал ведущий автор исследования Эрик Ванман. – Каждый раз, когда я покидал Facebook, я ощущал мгновенное чувство облегчения, которое держалось в течение нескольких дней. Но потом я осознавал, что что-то упускаю (FOMO – синдром упущенных возможностей), И мне нужно вернуться. Цикл замкнулся», пишет Soulpost.ru.

Для своего эксперимента исследователи взяли 138 активных пользователей Facebook. 60 случайным участникам дали указание полностью отказаться от Facebook на 5 дней, в то время как остальные 78 участников продолжали использовать Facebook как обычно.

Ванман и его коллеги опросили участников относительно их удовлетворенности жизнью, уровня стресса, настроения и ощущения одиночества до и после эксперимента. Они также тестировали уровни кортизола участников.

Исследователи обнаружили, что отказ от Facebook на короткий промежуток времени оказал как позитивное, так и негативное влияние на стресс и благополучие участников.