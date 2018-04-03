Отказ от Facebook приводит к снижению стресса — исследование

По данным предварительного исследования, опубликованного в Journal of Social Psychology, отказ от Facebook на пять дней вызывает снижение уровня гормона кортизола, вызывающего стресс.
«Я на Facebook уже 10 лет. Иногда мне приходилось уходить из Facebook на время, поскольку меня подавляло растущее количество друзей на своей страничке, — сказал ведущий автор исследования Эрик Ванман. – Каждый раз, когда я покидал Facebook, я ощущал мгновенное чувство облегчения, которое держалось в течение нескольких дней. Но потом я осознавал, что что-то упускаю (FOMO – синдром упущенных возможностей), И мне нужно вернуться. Цикл замкнулся», пишет Soulpost.ru.
Для своего эксперимента исследователи взяли 138 активных пользователей Facebook. 60 случайным участникам дали указание полностью отказаться от Facebook на 5 дней, в то время как остальные 78 участников продолжали использовать Facebook как обычно.
Ванман и его коллеги опросили участников относительно их удовлетворенности жизнью, уровня стресса, настроения и ощущения одиночества до и после эксперимента. Они также тестировали уровни кортизола участников.
Исследователи обнаружили, что отказ от Facebook на короткий промежуток времени оказал как позитивное, так и негативное влияние на стресс и благополучие участников.
«В других исследованиях, люди сообщали, что Facebook провоцирует их думать о себе плохо и это вызывает дополнительный стресс. Из-за этого многие покидают Facebook. Другие устраивают себе Facebook-отпуск, во время которого либо деактивируют свою страницу, либо закрывают Facebook на несколько дней, недель или даже месяцев, — сказал Ванман. — Наши исследования показывают, что «выхода» из Facebook на пять дней достаточно, чтобы уменьшить уровень гормона стресса — кортизола. Контрольная группа, которая не отказалась от Facebook, не показала подобного результата. Мы также обнаружили, что люди, которым поручили отказаться от Facebook в течение 5 дней, были менее удовлетворены своей жизнью. Многие были неподдельно счастливы, когда исследование подошло к концу, потому что могли вернуться в Facebook. Одно неожиданное открытие — люди без Facebook провели больше времени, общаясь лицом к лицу со своими друзьями и семьей».