вторник, 3 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Не пропусти новый сезон сериала «Универ»: наконец-то свадьба! С 2 апреля в 20.00 на ТНТ

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ФОТО: TNT

Майкл и Антон ищут в кафе крота, Маша и Валя думают о свадьбе, Артем Ребров больше не звезда «Универ ТВ», а Ника возглавит новый телеканал.  

ФОТО: TNT

Валентин Будейко покажет свое истинное лицо.

Кто бы мог подумать, что ради карьеры он готов на все! Даже на фиктивные отношения. Покончить с холостяцкой жизнью его заставляют ни чувства к Маше, ни мечта создать ячейку общества, а вполне приземленные и корыстные цели. Крупная западная фармацевтическая компания хантит по всему миру крутых специалистов. Выбор западных боссов падает на один из лучших умов «Универа» — Валю (Александр Стекольников). Как быть? Можно ли предать Родину, вскормившую и вырастившую расцветшего ботаника? Тяжелый моральный выбор усугубляет еще один момент — соискатель должен быть женат. И тут Валентину предстоит решить задачу уже с двумя неизвестными: первая — согласится ли Маша (Анна Хилькевич) отправиться под венец ради карьеры любимого, вторая — если не Маша, то кто?

ФОТО: TNT

В заведении Антона и Майкла появился новый биг босс

Василиса Андреевна — бомба замедленного действия. Мужчины пожирают девушку глазами, а она их — убийственными вопросами. Из накаченных губ сексапильной начальницы один за одним летят смертельные для коммерсантов панчи: пожарная безопасность, нелегальные мигранты, антисанитария. Барышня ведет себя как чертов инспектор, вымогающий взятку. Или ревизорша из телевизора. Или Гнойный на очередном баттле. Но что ей надо на самом деле? И вообще, откуда у новенькой столько информации? Похоже это кто-то из своих «стучит», чтобы свалить боссов? Общажные рестораторы Майкл (Арарат Кещян) и Антон (Станислав Ярушин) берутся вычислить крота.

ФОТО: TNT

Ника идет за «ТЭФИ»

Артем Ребров (Влад Соколовский) уходит с поста главы «Универ ТВ». Поэтому на его место ищут нового начальника. Или начальницу. Ведь в России и такие прецеденты были. Строгий и чуть близорукий глаз ректора Зуева (Сергей Пиоро) падает на Нику (Екатерина Шумакова). Бобр решает самостоятельно набрать новые телевизионные кадры. По идее поток алчных до популярности и легкой телеславы студентов должен моментально хлынуть на ее плотину. Но интерес возникает лишь у гопника Киселя (Григорий Кокоткин). Парень хоть и неуклюжий, зато крупный, видный, голосистый, почему бы не стать звездой нового ТВ? Но Ника не в восторге от кандидата: зная, как парень неравнодушен к ней, профессионального отношения тут не жди. Как выкрутится новоиспеченный телебосс? И вообще, есть ли шанс у Ники встретиться с «ТЭФИ»?

Не пропусти со 2 апреля, с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ.

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