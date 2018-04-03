Анна Хилькевич ждет второго ребенка

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Спустя всего несколько месяцев актриса родила супругу дочь Арианну. Не так давно в интервью одному из российский изданий звезда «Универа» признавалась, что хочет второго ребенка. Вскоре после этого высказывания в Сети начали появляться слухи о том, что мечта Хилькевич в скором времени осуществится. Долгое время актриса не реагировала на домыслы интернет-пользователей. Однако вчера она подтвердила радостную новость о пополнении в семье.