вторник, 3 апреля 2018 г.
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Анна Хилькевич ждет второго ребенка

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ФОТО: Instagram

В Сети не первый день ходят слухи о том, что 31-летняя актриса Анна Хилькевич находится в интересном положении. 2 апреля актриса подтвердила радостную новость в своем Instagram.

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Спустя всего несколько месяцев актриса родила супругу дочь Арианну. Не так давно в интервью одному из российский изданий звезда «Универа» признавалась, что хочет второго ребенка. Вскоре после этого высказывания в Сети начали появляться слухи о том, что мечта Хилькевич в скором времени осуществится. Долгое время актриса не реагировала на домыслы интернет-пользователей. Однако вчера она подтвердила радостную новость о пополнении в семье. 

В своем Instagram Анна опубликовала новое фото. Подписчики принялись поздравлять Хилькевич с долгожданной второй беременностью.

Если бы сегодня было 1 апреля , то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку🙈😂 почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я😱😂☝🏼 Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже☺️🙌🏻 так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами 🙈🙈🙈😂😘 Photo для журнала ОК! @okmagazine_ru , фотограф @polinabertrand MUA @polina_mechkovskaya Hair @armen_zakharyan Style @irene.belous

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