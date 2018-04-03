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Смерть Сигне Лахтейн: какой запомнилась телеведущая популярного эстонского шоу

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В понедельник, 2 апреля, от полученных в конце марта в автомобильной аварии травм скончалась известная эстонская телеведущая Сигне Лахтейн.

С момента аварии, в которую попала ведущая благотворительной телепередачи «Kodutunne» Сигне Лахтейн, прошло 11 дней. Тяжелое ДТП произошло 22 марта на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированного автомобиля. 

Все эти дни Сигне Лахтейн была в коме, родственников к ней не пускали. Накануне вечером стало известно о смерти известной телеведущей. Сигне навсегда останется в памяти своих сыновей, мужа, родственников и десятков тысяч телезрителей со всей Эстонии, пишет Elu24 и публикует кадры Сигне – такой, какой она запомнилась своим зрителям.

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