Звезде сериала «Последний из Магикян» дали 22 года за растление маленьких детей

Вскоре выяснилось, что еще две девочки дали показания, что Гусенгаджиев их растлевал. Причем одна из потерпевших по делу Гусенгаджиева – дочь его племянника. Но вот сам актер вину категорически не признает. Он заверяли суд, и следователей, и всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве, пишут Dni.ru.

Но этот аргумент суд не устроил. И артист приговорили еще и к принудительному лечению по обвинению в педофилии, передает паблик Mash.

Статьи 131–135 УК РФ предполагают серьезное наказание за развратные действия или насилие. Они рассматривают сексуальные отношения с несовершеннолетними, а также принуждение к половому акту без обоюдного согласия с применением угроз, физической силы одним человеком или преступление, совершенное группой людей. В неправомерные действия входят также домогательства лиц, не достигших возраста 14–16 лет.