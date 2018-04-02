понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Звезде сериала «Последний из Магикян» дали 22 года за растление маленьких детей Читайте подробности!

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Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На 22 года загремел в колонию строго режима известный актер Мухтар Гусенгаджиев. Звезду сериала "Последний из Магикян" изначально обвинили в растлении 9-летней дочки своей знакомой. Но при обысках у Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно. Причем он не только его хранил, но и сам снимал.

Вскоре выяснилось, что еще две девочки дали показания, что Гусенгаджиев их растлевал. Причем одна из потерпевших по делу Гусенгаджиева – дочь его племянника. Но вот сам актер вину категорически не признает. Он заверяли суд, и следователей, и всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве, пишут Dni.ru.

Но этот аргумент суд не устроил. И артист приговорили еще и к принудительному лечению по обвинению в педофилии, передает паблик Mash.

Статьи 131–135 УК РФ предполагают серьезное наказание за развратные действия или насилие. Они рассматривают сексуальные отношения с несовершеннолетними, а также принуждение к половому акту без обоюдного согласия с применением угроз, физической силы одним человеком или преступление, совершенное группой людей. В неправомерные действия входят также домогательства лиц, не достигших возраста 14–16 лет. 

В колонии у педофилов жизнь – не сахар, поскольку статья, по которой они сидят, считается позорной. Мнение их на зоне никто не считает, презирают и бьют. Насильник в тюрьме теряет право иметь свое мнение при обсуждении каких-то вопросов и при любой возможности ему напоминают, что он сидит по позорной статье. Педофилы, осужденные за изнасилование детей, становятся изгоями, о жизни низшей касты в тюрьме написано немало книг. 

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