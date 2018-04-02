Популярная телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку

Популярная британская телеведущая Дженни Фалконер раскрыла миру свой секрет. Оказывается, она страдает редким заболеванием.
По словам Фалконер, у нее нарушена циркуляция крови. «Это моя рука во всей своей красе», – подписала ведущая фотографию кисти, выложенную в Instagram, где видно, что один палец намного бледнее остальных.
Судя по хештегам в описании, женщина столкнулась с синдромом Рейно, передает The Sun. Это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания при низкой температуре или стрессе. Таким образом, мелкие артерии сужаются и кровь не поступает к пораженным участкам тела.
Подписчики поддержали телеведущую. «Именно так выглядят руки моей мамы, ей тоже всегда очень больно», – написал один из пользователей сети. «Я тоже страдаю от этого заболевания. Я чувствую твою боль», – добавил другой столкнувшийся с аналогичной проблемой человек.