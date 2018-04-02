понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Популярная телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку

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ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

Популярная британская телеведущая Дженни Фалконер раскрыла миру свой секрет. Оказывается, она страдает редким заболеванием.

По словам Фалконер, у нее нарушена циркуляция крови. «Это моя рука во всей своей красе», – подписала ведущая фотографию кисти, выложенную в Instagram, где видно, что один палец намного бледнее остальных.

Судя по хештегам в описании, женщина столкнулась с синдромом Рейно, передает The Sun. Это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания при низкой температуре или стрессе. Таким образом, мелкие артерии сужаются и кровь не поступает к пораженным участкам тела.

Подписчики поддержали телеведущую. «Именно так выглядят руки моей мамы, ей тоже всегда очень больно», – написал один из пользователей сети. «Я тоже страдаю от этого заболевания. Я чувствую твою боль», – добавил другой столкнувшийся с аналогичной проблемой человек.

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