Популярная телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку

По словам Фалконер, у нее нарушена циркуляция крови. «Это моя рука во всей своей красе», – подписала ведущая фотографию кисти, выложенную в Instagram, где видно, что один палец намного бледнее остальных.

Судя по хештегам в описании, женщина столкнулась с синдромом Рейно, передает The Sun. Это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания при низкой температуре или стрессе. Таким образом, мелкие артерии сужаются и кровь не поступает к пораженным участкам тела.