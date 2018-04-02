Скандал: Папа Римский заявил, что ада не существует

Журналист рассказал об интервью, которое ему довелось брать у понтифика. На вопрос, что происходит с душами людей после смерти, понтифик ответил, что «ада не существует». Папа пояснил, что раскаявшиеся души получают от Бога прощение и остаются с ним. А те, которые не раскаялись, не могут быть прощены и просто исчезают, причем навсегда, отметил понтифик, пишет Neformat.co.ua.