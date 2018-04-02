Скандал: Папа Римский заявил, что ада не существует

Папа Римский Франциск сделал неожиданное и шокирующее для многих верующих заявление о том, что ада не существует. Одно из самых известных в Италии изданий La Repubblica опубликовало статью журналиста Эухенио Скалфари, являющегося основателем этой газеты.
Журналист рассказал об интервью, которое ему довелось брать у понтифика. На вопрос, что происходит с душами людей после смерти, понтифик ответил, что «ада не существует». Папа пояснил, что раскаявшиеся души получают от Бога прощение и остаются с ним. А те, которые не раскаялись, не могут быть прощены и просто исчезают, причем навсегда, отметил понтифик, пишет Neformat.co.ua.
При этом в Ватикане заявили, что журналист не так истолковал слова Папы, который совсем не отрицает существование ада. Там пояснили, что Скалфари никогда не ведет записей беседы и пишет материал «по памяти», поэтому преподносит материал читателям в своей интерпретации.