Он летает! В Шотландии живет очень счастливый пес, который почти не касается земли

Хозяйка четырехлетнего пса Сьюзен Спинк из Арброта, Шотландия, — управляющая на ферме и по совместительству фотограф. Она разместила снимок "парящего" питомца в Facebook и даже не рассчитывала, что пользователи придут в такой восторг. Они стали советовать женщине создать фан-группу задорной зверушки, и она согласилась, передает Лайф.

«Я не могла поверить, что мой снимок вызовет такой отклик, все говорили, что я должна создать ему страницу. Это и послужило началом», - признается она.

ФОТО: Susan Spink / SWNS.com/Susan Spink / SWNS.com

Вдохновившись реакцией в соцсети, Сьюзен стала фотографировать Зандра на фоне красивых пейзажей Шотландии: на пляжах, в горах и лесах. И на большинстве снимков собачка и правда "летела". По словам хозяйки, она просто просит Зандра сесть перед тем, как сделать фото, а потом зовет его. И пес совершает невероятный прыжок и тоже наслаждается процессом.

ФОТО: Susan Spink / SWNS.com/Susan Spink / SWNS.com

«Он тот еще любитель покрасоваться! Для такой большой собаки он очень нежный и ласковый. Ему нравится забираться на колени и сворачиваться там калачиком», - говорит Сьюзен.

ФОТО: Susan Spink / SWNS.com/Susan Spink / SWNS.com

Зандр действительно добрый пес, он любит играть с другими собаками и обожает морских свинок, которые также есть у Сьюзан. И она не допускает даже мысли о том, что у нее могла бы быть другая собака.